港務公司致力防範非洲豬瘟疫情入境　六個旅運場站加強宣導

▲高雄港旅運場站與蘇澳港宣導文宣。(圖／高雄、蘇澳分公司提供)

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司自107年國際非洲豬瘟疫情爆發，配合農業部動植物防疫檢疫署法規執行，於基隆港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港及花蓮港等6個旅運場站放置宣導海報及文宣，並於掛靠本國商港之國際郵輪上，以循環輪播方式持續播放防疫宣傳影片，今年度截至4月底共計宣導179艘次，持續強化宣導防疫事項及動物傳染病罰則。

該公司除於旅運場站宣導外，為落實境外船舶廚餘不落地，以及船員生活垃圾清運部分，要求船方使用透明可目視檢查垃圾袋，免除需破袋檢查感染風險，並要求船舶垃圾清運承攬商收取垃圾時，須嚴格注意船方移交之船員生活垃圾，若發現船方讓廚餘混裝入境意圖，將即退還船方，並通報相關單位，再由承攬商將垃圾直送焚化廠處理，另增加垃圾車消毒次數及加強工作人員個人衛生防疫，以落實邊境防疫工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另為防範非洲豬瘟疫情入境，台灣港務公司積極與疾管署、航港局、防檢署、食藥署等保持聯繫，確保各國際及國內商港均提供安全的港埠環境，包括用水、洗手間、食物、廢棄物、病媒、化學與核輻射物質等，此外，亦建立港埠防疫暨管理相關機制，並協助進行相關檢查，及早偵測、辨識潛在風險並預作防範，有需要時，亦協助對入出境旅客採取管制措施，即時採行對應之處置或措施。

端午佳節即將到來，划龍舟、吃粽子慶端午必不可少，但粽子內餡種類豐富多樣，可能含有肉製品，呼籲民眾切勿請親友自國外郵寄或攜帶含肉製品食物。連假期間出國旅遊攜帶伴手禮回國，也需避免違規攜帶檢疫物入境，以免受罰，共同維護國人健康安全並防堵疫情傳入。