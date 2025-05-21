台股違約交割僅1676元！今年還有3筆未達千元　營業員曝原因

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股520行情溫吞，加權指數終場只小漲2點，盤中櫃買中心20日盤後公告違約交割金額僅1676元，為上櫃、興櫃今年以來第4低的紀錄，引發市場熱議「小錢也要欠！」。熟悉內情的營業員指出，同一人先賣後買交易要注意系統帳進帳出時間差，交割帳戶錢不要算太剛好，帳戶餘額充裕較不易出現這個問題。

櫃買公告，扣除單日違約交割金額數為零的日子，今年最低一筆違約交割在1月15日，當天興櫃違約交割金額只有618元；第2至第4低皆由上櫃交易貢獻，分別是3月6日上櫃公司違約交割通報金額僅960元、2月12日987元與5月20日的1676元。

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有民眾在投資討論版上自爆，過去曾因為帳戶餘額過低未發現，「欠3元沒補差點被列違約交割」所幸營業員來電通知手機暢通迅速轉帳，才逃過一劫，此後帳戶餘額都會多放千元，避免信用破產。

台股有「T+2」制度，買賣後2個交易日內餘額要補足，另有營業員私下指出，有投資人將前筆賣出股票的匯回資金入帳時間卡太緊，連動到下筆買進出帳時間，形成違約交割，最保險的做法就是帳戶多放一點現金，或是提前連通券商線上借貸管道，降低違約交割風險。

金管會證期局、證交所與櫃買中心都曾多次向外說明，違約交割的投資人可能得負擔民事責任或刑事責任，甚至會影響開戶交易和信用紀錄，連帶影響房貸、信用卡申請。

另外，券商可向違約戶收取最高成交金額7%的違約金，並追償因違約所產生之債務及費用，而若情節重大足以影響市場秩序者，面臨3年以上至10年以下的刑責。