台幣升值波及4壽險淨值　金管會：請慎思發現金股利

▲金管會主委彭金隆回應，新台幣升值，會密初觀察壽險業RBC。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月底台幣升值3.64%，5月升值幅度升值超過6%，今（21）日財委會立委郭國文質詢，2024年壽險業大賺3155億元是史上次高，已有4家壽險業說要配發現金股息，惟在新台幣升值壓力，恐影響壽險業RBC，質詢對金管會對壽險業現金股息發放的態度？金管會主委彭金隆回應，2025年現金股利發放都是依據2024年績效，保險業配發現金股息需經過保險局審查，程序如果已經完成，符合規定就會讓它發放，不過還在程序中，尚未沒發放者，則會請它們審慎思考。

郭國文進一步指出，壽險業史上獲利最高的一年是2021年，而大賺的隔年，9家壽險業者獲得核准發放股利，光發出562億的現金股利，後來因為美國升息導致淨值暴跌，隔了一年新光人壽也因為RBC不足，甚至還要增資。

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彭金隆回應，保險局審查壽險業者配發現金股息，都會考慮各項內容，我們一向很審慎，每一家壽險業者也都要好好思考」；郭國文也關切壽險業RBC狀況，彭金隆說，RBC每半年公布一次，去年底有一家壽險業RBC不足200%，這存在時間差，每半年看一次，但是金管會每天都在觀察。