快訊／台股收盤大漲277.88點　台積電漲12元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲277.88點，以21803.91點作收，漲幅1.29％，成交量2970.12億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲77.55點開出，指數開高走高，盤中最高達21879.24點，最低21603.58點，終場收在21803.91點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到990元，漲幅1.23％；鴻海（2317）上漲1元至155元；聯發科（2454）上漲25元至1340元；廣達（2382）上漲5.5元來到272元；長榮（2603）下跌1元至256.5元。

今天漲幅前5名個股為豐達科（3004）上漲13.5元，漲幅10％；川飛（1516）上漲1.85元，漲幅10％；達能（3686）上漲1.75元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.36元，漲幅10％；茂矽（2342）上漲2.4元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為聯策（6658）下跌3.4元，跌幅3.96％；富威電力（6994）下跌5元，跌幅3.75％；南亞科（2408）下跌1.6元，跌幅3.54％；瑞智（4532）下跌1元，跌幅3.17％；明輝-DR（911608）下跌0.09元，跌幅3％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 豐達科（3004） 148.5 ▲13.5 ▲10.0％ 川飛（1516） 20.35 ▲1.85 ▲10.0％ 達能（3686） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 虹光（2380） 3.96 ▲0.36 ▲10.0％ 茂矽（2342） 26.45 ▲2.4 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯策（6658） 82.5 ▼3.4 ▼3.96％ 富威電力（6994） 128.5 ▼5.0 ▼3.75％ 南亞科（2408） 43.65 ▼1.6 ▼3.54％ 瑞智（4532） 30.5 ▼1.0 ▼3.17％ 明輝-DR（911608） 2.91 ▼0.09 ▼3.0％

資料來源：證交所