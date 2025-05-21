快訊／台股收盤大漲277.88點　台積電漲12元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開高走高，加權指數終場大漲277.88點，以21803.91點作收，漲幅1.29％，成交量2970.12億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲77.55點開出，指數開高走高，盤中最高達21879.24點，最低21603.58點，終場收在21803.91點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到990元，漲幅1.23％；鴻海（2317）上漲1元至155元；聯發科（2454）上漲25元至1340元；廣達（2382）上漲5.5元來到272元；長榮（2603）下跌1元至256.5元。
今天漲幅前5名個股為豐達科（3004）上漲13.5元，漲幅10％；川飛（1516）上漲1.85元，漲幅10％；達能（3686）上漲1.75元，漲幅10％；虹光（2380）上漲0.36元，漲幅10％；茂矽（2342）上漲2.4元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為聯策（6658）下跌3.4元，跌幅3.96％；富威電力（6994）下跌5元，跌幅3.75％；南亞科（2408）下跌1.6元，跌幅3.54％；瑞智（4532）下跌1元，跌幅3.17％；明輝-DR（911608）下跌0.09元，跌幅3％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|豐達科（3004）
|148.5
|▲13.5
|▲10.0％
|川飛（1516）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|達能（3686）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|虹光（2380）
|3.96
|▲0.36
|▲10.0％
|茂矽（2342）
|26.45
|▲2.4
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯策（6658）
|82.5
|▼3.4
|▼3.96％
|富威電力（6994）
|128.5
|▼5.0
|▼3.75％
|南亞科（2408）
|43.65
|▼1.6
|▼3.54％
|瑞智（4532）
|30.5
|▼1.0
|▼3.17％
|明輝-DR（911608）
|2.91
|▼0.09
|▼3.0％
資料來源：證交所
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