關稅仍然很高、貨物預定量降兩成　洛杉磯港預計全球貿易將回落

▲洛杉磯港預計全球貿易將回落。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國西海岸門戶港口執行董事塞洛卡(Gene Seroka)指出，不確定性仍然存在，關稅仍然很高，貨物預訂量比去年下降了20%，至少在短期內，我們顯然會看到全球貿易出現回落。國內法人則指出，美國的關稅談判至今僅與英國達行協議，後續發展很難樂觀看待。

洛杉磯本月月19日舉行的月度媒體通報會中， 港口總監塞洛卡指出，這次有80多家媒體參加活動，是六年來參加每月簡報會的媒體人數最多的一次。

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不確定性的主題是關稅和貿易流動，毫無疑問，這對美國經濟以及貿易夥伴的經濟至關重要，但在當前的「暫停」或臨時削減階段也很難預測，在這個階段，可能正在與美國的貿易夥伴進行大量的幕後討論。

在近一個小時的網路研討會上，塞洛卡反覆重申「不確定性仍然存在、關稅仍然很高」，來答覆他對媒體一連串問題的回答。

在談到即將到來的7月和8月的最後期限時，他表示：「這將導致恐慌—不知道我們將在哪裡著陸。目前的暫停將在8月到期。 他沒有做出具體的預測，而是談到了各種貿易談判中的“啟停焦點”和“資訊拉鋸”。

洛杉磯港，4月份的進口情況非常好，因為船隻到達和卸貨發生在貨主趕在4月5日關稅生效日期之前裝貨的那個月。塞洛卡指出，洛杉磯港在今年4月處理了843,000個貨櫃，比2024年的輸送量增加了9.1%。進口部分超過一半，為43.9萬箱(20呎櫃)，他將強勁表現歸因零售商和製造商在關稅生效前引入貨物。 他解釋了強勁的進口表現，指出「這一提振主要是由於進口商在關稅打擊之前獲得了最後一批貨物。」

經過4月份的混亂和隨後的從海外港口到POLA的「禁航」之後，洛杉磯港的輸送量可能會減少。 塞洛卡暗示，5月前幾周成交量大幅下降。 他表示：「當我們結束本月的帳目時，5月份的成交量降幅可能會很大。」

塞洛卡在講話中表示：「展望未來，對企業、經濟學家和港口來說，預測是一個挑戰。塞洛卡表示，在他龐大的物流網路中，物流消息人士指出，今年的預訂量是預期的80%。這樣做的結果可能是全面降低庫存水準。洛杉磯港在接下來的幾個月裡，將看到一個更加深思熟慮的流程，運送人沒有得到他們想要的利用率。 事實上，他提到了5月份取消的前往洛杉磯的航班，所有的航行都涉及從中國出發。