中鼎196億元應收帳款疑雲　金管會：儘快釐清來龍去脈

▲金管會主委彭金隆要求證交所儘快釐清中鼎案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中鼎工程（9933）196億應收工程款案，立委郭國文質疑中鼎工程早在兩年前就已經察覺相關工程款回收異常，還依然持續投入，重訊聲明回收沒問題，根本坑殺股民，甚至變相掏空，到目前只有證交所裁罰20萬元，金管會是否有掌握整體狀況，對此金管會主委彭金隆表示，證交所正在了解中，會儘快處理。

郭國文指出，中鼎應收帳款高達196億元，公司淨值不過196億元，早於兩年前，中鼎即已察覺相關工程款回收異常，卻持續投入工程費用，於2025年第一季認列虧損31億元，仍堅稱可收回高達196億元的應收工程。

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郭國文認為，中鼎的說法不符實情，由於公司與業主之間在合約認定上，存有約4億美元（約120億元）認知落差，幾乎確定無法全數收回，4月16日公告196億元呆帳收不回來後，股價連續重挫四日，不僅影響投資人，永豐、彰銀與玉山三家銀行員工信託也損失18億元也成為受災戶。

中鼎事件影響甚廣，郭國文說，截至目前僅有證交所以違反重大訊息規定為由，裁罰公司20萬元，這麼重大的財務異常與股價影響，主管機關卻毫無作為，投保中心也無作為，難道我們的監理機制形同虛設？

