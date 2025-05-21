財政部認定越南卜特蘭水泥傾銷　台泥：政府速啟反傾銷機制

▲台泥。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

財政部關務署今（21）日證實越南進口水泥有傾銷事實，最高將核課23.2%的進口關稅；對此，台泥（1101）表示肯定，並呼籲經濟部應儘速完成產業損害最終確認，使財政部能依法盡快開徵，切實落實反傾銷保護機制，維護本地勞工權益並促使國內外產業在公平的碳成本基礎上競爭。

台泥指出，以越南水泥為例，依關務署資料顯示，到岸價約合新台幣2,300元上下，比國內水泥廠目前每噸約3,000元的價格明顯偏低，因此在台灣營建市場占比節節上升，包括越南水泥在內的東南亞水泥，2024年已占全台市場26%，其中越南水泥因為價格最便宜占比高達45%。

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台泥表示，今年國內房地產景氣趨緩、加上本地水泥業者必須開始支付碳費，業界本已預期低價的越南水泥市佔將會進一步提升，威脅到數千名勞工的就業與生計；且水泥是國內基礎建設與國防工業的重要物資，台泥呼應政府應強化防禦性機制，維護在地生產與供應鏈穩定。

台泥強調，反傾銷稅是當前必要措施，但即便課徵反傾銷稅最高到23.2%，產業中長期仍面臨碳成本不對等的競爭壓力。我國已於2024年起實施碳費制度，而越南至2029年前水泥業仍無須負擔碳成本。為防止碳洩漏與產業空洞化，政府應加速規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），建立公平且具韌性的競爭環境，協助國內產業能穩健綠色轉型。