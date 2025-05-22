美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高　引爆市場擔憂

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國強勢經濟地位面臨極大挑戰。外媒指出，美國政府 20 年期國債的拍賣需求疲弱，導致國債價格跌至今年新低，收益率則顯著攀升至5.047%是2023年10月以來首度超過5%，華爾街憂慮殺盤噴出，引爆美國股、匯、債三殺局面。

《BARRON'S》報導，美國財政部於當地東部時間5月21日下午 1 點拍賣了 160 億美元的新發行 20 年期國債。財政部例行性地通過借款來為政府提供資金。然而，此次拍賣受到高度關注，因為投資者擔憂美國經濟政策的不確定性可能導致國債需求減少。事實證明，他們的擔憂是正確的。

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拍賣結果顯示，投資者接受了 20 年期國債的收益率為 5.047%，相比過去六次拍賣的平均收益率 4.613% 明顯更高。這一收益率也比投標截止前的收益率高出 0.011 個百分點。



這是自 2023 年 10 月以來，財政部首次以超過 5% 的利率出售 20 年期國債。在疫情期間，財政部曾以 1.22% 的利率出售其 20 年期債務。更高的利率表明需求疲弱，因為財政部必須以更高的收益率吸引投資者購買美國債務。

拍賣結果公布後，20 年期國債的收益率在週三飆升至今年的最高水準 5.103%。更高的收益率意味著債券價格更低。30 年期國債的收益率也達到了今年的最高水平 5.071%。

《彭博社》引述JonesTrading 的首席市場策略師 Michael O’Rourke 觀點指出，疲弱的 20 年期拍賣加劇了市場的疲軟，這波殺盤從穆迪下調信用評級開始，已延續一整個星期。此外，美國政府赤字和預算辯論在這種環境的背景下持續進行。

受此標售結果影響，標準普爾 500 指數下跌 1.6%。納斯達克 100 指數下跌 1.3%。道瓊工業平均指數下跌 1.9%。10 年期美國國債收益率上漲 11 個基點至約 4.6%。美元指數下跌 0.3%。

金融圈觀察，投資人對對 20 年期國債標售結果出現激烈反應相當罕見。20 年期國債一向被認為是債券市場中尷尬的中間選擇，並非投資者自然會選擇的證券。投資者通常更偏好流動性更高、具備定錨義意的10 年期和 30 年期債券上。

1986 年，20 年期國債的定期季度發行被取消，但前財政部長梅努奇 (Steven Mnuchin) 在五年前，即川普政府第一任期內重新啟動了這一發行。20 年期國債的收益率也總是奇怪地高於 30 年期債券的收益率——這是一個異常現象，因為通常較長的到期時間應該有較高的收益率。

「我從未寫過關於 20 年期國債拍賣的文章，因為它是一種流動性低、被遺忘的國債，少有人會涉足這種期限的市場，」Bleakley Financial Group 的首席投資官布克瓦 (Peter Boockvar) 寫道，「但鑑於國債市場再次波動，我今天會評論一下，因為這次拍賣表現疲弱，債券收益率全線攀升至當日高位。」

疲弱的拍賣結果出現在一個令人擔憂的時刻。隨著共和黨控制的國會推進一項可能在 2034 年前增加 3.3 兆美元國債的新稅收法案，債券投資者的財政擔憂加劇。更多的債務可能威脅到政府的償還能力——儘管美國有著無可挑剔的信用記錄。

國際信評機構穆迪 (Moody’s)上周將美國長期政府債務的完美 Aaa 信用評等下調，原因是連續幾屆政府未能應對不斷上升的美國債務和赤字。不明朗的經濟前景推動了美國國債期權的避險活動，投資者瞄準年底前長期債券的更高利率。這些押注反映了華爾街的情緒，從高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 到摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 的策略師都在提高收益率預測。