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主動式ETF新兵掛牌首日　00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為證交所盤面圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

群益台灣精選強棒主動式ETF（簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A），於今（22）日起以10.11元掛牌，這是日野村投信發行首檔主動式 ETF 後，第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場，受大盤下挫百餘點的拖累，開盤1小時爆逾22萬張成交量，股價呈現開低，跌幅0.4%，來到10.08元，暫守10元發行價。

00982A採取季配息機制，按每年2、5、8、11月除息，預計今年8月將首次除息，也預期是目前市面上主動式ETF中預計最快可讓投資人領息的產品，前10大投資成分股為台積電（2330）8.02%、群創（3481）4.97%、京元電（2449）3.36%、昇陽半導體（8028）3.35%、嘉澤（3533）3.07%、中信金（2891）3.05%、達麗（6177）3%、富世達（6805）3%、陽明（2609）2.96%、元大金（2885）2.95%。

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群益投信ETF研究團隊表示，主動式ETF與大眾熟悉的被動式ETF相似之處在於都可在次級市場以市價進行交易，且資訊揭露即時，每日會揭露投資組合明細。至於兩者最明顯的差別則在於商品特性，主動式ETF多無追蹤指數，由經理人和投研團隊主動管理，能跟隨市況變化動態調整持股內容，而被動式ETF因採複製、追蹤標的指數，因此成分股的調整必須依照指數編製規則。

關鍵字： 台股ETF00982A股息群益

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