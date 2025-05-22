輸歐空運電商貨增、一周運價上漲約14%　美國線運價近月跌兩成

▲阿聯酋航空為快遞業務打造了一架帶有專屬彩繪的A380飛機，塗裝靈感源自牛皮紙包裹，營造出極具視覺衝擊力的「貨機感」。（圖／取自阿聯酋航空網站）

記者張佩芬／台北報導

航空貨運承攬業者指出，美國自本月15日起將小額包裹的關稅由120%大幅調降至54%，用快遞運送稅率則降為30%，但因稅率還是偏高，電商貨量恢復很有限，歐洲線則是明顯增加，近一周歐洲線運價已經從每公斤新台幣140元漲到160元(油料附加費32元外加)，漲幅約14%，美國線運價則是從4月中的200元跌到目前的160元，近月跌幅達兩成。

大型航空貨運承攬業指出，台灣輸歐洲航空貨運貨載遠低於美國線，今年年初歐洲線每公斤僅能收到100元，目前已升至140元，主要拜電商貨所賜，目前估計電商貨已經佔到近五成，市場至少會旺到本月底。

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近期阿聯酋航空正式推出全新快遞服務—Emirates Courier Express，並特別為此打造了一架帶有專屬彩繪的A380飛機，飛機的機頭和機身以牛皮紙包裝為靈感，用牛皮紙包裹，撕開后露出尾翼上的阿聯酋國旗和兩側印有阿聯酋快遞的標誌。四個引擎中的每一個都裝飾著標誌，而腹部則飾有經典的紅色阿聯酋航空品牌。大型「特快專遞」郵票，加上一眼就能認出的處理郵票裝飾著機身，使設計栩栩如生，成為航空貨運界的熱門訊息，但是其快遞業務營運範圍不包括台灣。

承攬業指出，該公司每周有一班全貨機飛台北，日日飛的客運航班也提供貨運服務，台灣兩大航有直飛的歐洲航點，阿聯酋航空因為需要經杜拜轉機，較難與兩大航競爭，但阿聯酋航空飛歐洲超過40個航點，其他航點競爭力就不輸台灣兩大航。

目前阿聯酋航空快遞服務在七個國家推出，包括阿聯酋、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼、南非和英國，平均運送時間控制在48小時以內。未來，該服務計劃逐步拓展至更多市場。