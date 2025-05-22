00878調整指數編制　緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息（00878））截至5月21日規模已逾4368億元，考量整體資產規模增長，調整數編制規定，跟進復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與群益台灣精選高息（00919）三檔人氣高股息ETF也新增「預擬資產管理規模」機制，此舉有利避免持股流動性風險，比較容易發展出長期追蹤的投資價值。

00929與00940在推出之際即採行「預擬資產管理規模」制度，至於00919 則是在4月18 公告指數編製規則時加入，而00878則在今日宣布跟進。

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國泰投信發布公告指出，（00878）追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，因指數公司考量00878整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有規定，因此調整指數部分編制規則，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股之投資金額，其個股投資金額佔發行市值不得超過6%；另考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由15%降至10%。

00878基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

管理團隊進一步說明，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，經本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股之目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。

針對近日多家媒體報導評論00878成分股換股標的，國泰投信強調，內容純屬坊間臆測，截至目前，國泰投信並無發布或提供相關資訊，請投資人以公司官方發布訊息為準。



