台幣驚險升至「30.001」　市場緊盯央行阻升

▲市場關切央行出手阻升力道是否加大，圖為中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
美債拋棄效應，新台幣兌美元今（22）日走升，下午盤才開10分鐘就驚見「30.001元」價位，由於逼近月底結算，匯銀圈緊盯央行會不會在現階段道德勸說「物理性穩匯」後，再基於穩定匯市考量直接砸錢進場阻升。
匯銀主管指出，月底出口商賣匯需求大，「掛1支（100萬美元）賣單」就會得到央行關懷電話，更有多家科技業、大型出口商上周起就接獲央行電話，希望每日賣匯量從原來的2000萬美元降至1500萬美元左右，形同每日賣匯額砍25%。
新台幣匯價今天一早以30.11元開盤、升值4.8分，隨後升勢不斷擴大，最高升抵30.003元，2字頭近在咫尺。中午暫時收在30.022元、升值1.36角，下午盤一開出升勢再起，盤中一度升1.57角至30.001元，步步近逼「29字頭」下讓央行再有新動作。
而央行副總裁嚴宗大21日在立法院接受質詢時指出，匯率變化牽涉因素眾多，難以用單一預期就下定論，強調「匯率應尊重市場機制」。央行重視的是匯率「相對穩定」，不會對匯率目標值做出明確預測。
截至今年4月底，台灣外匯存底達5828億美元，較去年底增加超過60億美元，也較3月底增加48億美元。
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