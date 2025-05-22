債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低 2檔人氣王長抱竟腰斬

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺 驚覺遭割韭菜

在外資買盤推升下，今（22）日中信金（2891）股價開低走高，早盤中最高價上攻到43.3元，創下1998年4月以來、27年新高，惟終場尾盤突見近1.2萬賣單，股價翻黑，下跌0.1元或跌幅0.23%，以42.9元作收。

主動式ETF新兵掛牌首日 00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

群益台灣精選強棒主動式ETF（簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A），於今（22）日起以10.11元掛牌，這是日野村投信發行首檔主動式 ETF 後，第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場，受大盤下挫百餘點的拖累，開盤1小時爆逾22萬張成交量，股價呈現開低，跌幅0.4%，來到10.08元，暫守10元發行價。

美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高 引爆市場擔憂

美國強勢經濟地位面臨極大挑戰。外媒指出，美國政府 20 年期國債的拍賣需求疲弱，導致國債價格跌至今年新低，收益率則顯著攀升至5.047%是2023年10月以來首度超過5%，華爾街憂慮殺盤噴出，引爆美國股、匯、債三殺局面。

日美債連環爆 180億美元標售今晚登場受關注

全球債市進入恐慌壓力區，在美國20年期公債與日本20年國債標售利率皆衝破5%，牽動股匯市震盪，台北時間今（22）日晚上另有180億美元、10年期美債即將標售，牽動市場敏感神經。

統一超推付費訂閱制 羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超（2912）今（22）日召開股東會，談到近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，訂閱人數已突破萬人，羅智先指出，羨慕某家零售業（指Costco）的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。

羅智先談入主Yahoo、PChome「不是要整合」 花3-5年恢復信心

統一超（2912）今（22）日召開股東會，針對電商布局，羅智先強調，併購Yahoo及PChome不是想要整合，兩家各自有特色，可能會花3、5年時間協助他們恢復正常優秀的基礎；另統一超近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，羅智先說，羨慕某家零售業的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。

台幣驚險升至「30.001」 市場緊盯央行阻升

美債拋棄效應，新台幣兌美元今（22）日走升，下午盤才開10分鐘就驚見「30.001元」價位，由於逼近月底結算，匯銀圈緊盯央行會不會在現階段道德勸說「物理性穩匯」後，再基於穩定匯市考量直接砸錢進場阻升。

祥碩COMPUTEX展出PCIe Gen5 搶攻高速傳輸及AI需求

祥碩科技（5269）今年於 Computex 2025展示最新的封包交換器PCIe Packet Switch-ASM58048解決方案，實現祥碩在AI應用與高速傳輸持續研發的承諾，祥碩也表示，ASM58048有望在今年第三季送樣，另外，在PCIe Gen6的部分，祥碩也有多元佈局，除此之外，祥碩目前也以ASM4242 USB4晶片來應用在高階主機板及筆電上，祥碩也於展示間中實際展出和各家客戶的合作產品。

輸歐空運電商貨增、一周運價上漲約14% 美國線運價近月跌兩成

航空貨運承攬業者指出，美國自本月15日起將小額包裹的關稅由120%大幅調降至54%，用快遞運送稅率則降為30%，但因稅率還是偏高，電商貨恢復很有限，歐洲線則是明顯增加，近一周歐洲線運價已經從每公斤新台幣140元漲到160元(油料附加費32元外加)，漲幅約14%，美國線運價則是從4月中的200元跌到目前的160元，近月跌幅達兩成。