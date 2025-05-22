政府3億元補助5艘老舊客船汰換　「凱旋9號」首航綠島迎接夏天

▲凱旋9號推進器啟航儀式大合照。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局近年來致力打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，透過「航、港、船、遊」四大面向提升海運客運品質，在交通部的支持下，航港局與台東縣政府攜手合作，成功向行政院爭取補助款3億元，推動汰換5艘船齡超過25年的老舊客船，今年有3艘新船陸續投入綠島航線營運。

今(22)日在台東縣王志輝副縣長、帆利航運董事長李數奼、交通部航港局東部航務中心李彥明主任、莊瑞雄立委、黃建賓立委、台東縣議會議長吳秀華等人共同見證下，第二艘新船「凱旋9號」於台東富岡漁港舉辦首航典禮，為台東離島航線營運發展注入另一股新活力。

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李彥明介紹，帆利公司所屬「凱旋9號」，總噸位427，載客人數316人，在縣府及航港局離島船舶汰舊換新專案督導小組督促與協助下，新船結合台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」注入船舶美學，並導入船舶安全管理(NSM)精進措施及船員適格性相關機制，符合無障礙設施、節能減碳及環保油品等規範，船艙設有行李架，提升海運服務的安全性與舒適性。

另為保障離島居民基本民行，「凱旋9號」須履行6年義務，於每年淡季期間提供台東-綠島航線至少50趟航班服務，未來也將配合疏運緊急調度規劃，肩負蘇花海運備援船舶的重要任務。

王志輝表示，綠島南寮漁港沈箱施放作業已於昨日動工，未來綠島港區靜穩度將趨於平穩，隨著「天王星21號」及「凱旋9號」投入台東-綠島航線，為台東海運交通注入全新的活力，歡迎大家多加利用船班至台東離島旅遊，一起迎接夏季的到來。

未來航港局也將協同台東縣政府共同努力，預期將有效提升東部離島海運航線的服務品質，讓鄉親旅客都能享受到更安全、便捷、舒適的海運服務。