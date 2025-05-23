國泰金法說！壽險台股未實現收益轉正　台幣每升值1%匯損20億

▲國泰金估新台幣升值1%，匯損約20億元。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（23）日召開第一季法人說明會，近期金融市場面臨股、匯市大幅波動，市場關心壽險子公司投資部位表現，以及外匯避險策略概況。截至第一季底，國泰金旗下國壽台股投資部位約5420億元，到昨（22）日為止，未實現收益已經轉正，約有百億元未實現收益。

國泰金第一季股市投資實現獲利約228億元，較2024年同期減少約4成，股市投資報酬率仍有11.7%，債市實現27億元，由於市場波動大，操作上策略會視狀況資本利得、固定收益兩者綜合考量，債券持續掌握機會，透多元分散投資區域降低風險，北美比重占52 %，歐洲、亞太分別佔17%、18%。

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第一季由於新台幣貶值1.2%，加上替代避險發揮功效，首季年化避險成本0.8%，相較2024年1.21%，減少41個基本點。

4、5月新台幣對美元急速升值，國壽評估，新台幣兌美元每升值1%，國壽匯損約20億元，如果升值1角，國壽產生匯損約6.3億元，以今年4月為例，台幣對美元升值3.6%，扣除60%外匯價格準備金，約有73億元匯損，近期避險部位由2024年底64～65%，拉高到69%，同時增加了NDF避險並把時限拉長，從之前1至3個月，新增的部位可能拉長到6個月到1年，甚至長達2年。

5月新台幣升值更大，升值幅度約6%，國壽董事會已經通過，申請外匯價格準備金新制，一旦經主管機關核准，就會立即適用，第一季外匯價格變動準備金約有146億元，4月增列305億元，合計目前約有451億元可用。

國泰金淨值由2024年底的9065億元，下滑到2025年第一季8836億元，減幅約2.5%，每股淨值由2024年底的54.3元，降為2025首季52.8元，至於子公司國壽隱含價值（EV），則由2023年底的1兆1400億元，增至1兆2790億元，增幅約12.2%，每股隱含價值（EV）由2023年底的179.5元，增至201.3元，增幅12.1%；換算金控每股EV由2023年底的77.7元，上升至2024年底的87.2元。

