國內外股市回穩 金管會解除3道限空令

為因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成之衝擊，維護資本市場穩定及投資人權益，金管會前宣布自4月7日採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市之暫行措施；有鑒於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列3項措施：

台幣又要升？ 上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

川普變變變，撼動全球經濟，台灣的出口產業面臨「匯率」與「關稅」兩大壓力。上市櫃公司協會今（23）日公布的「2025年川普對等關稅政策影響」調查報告，企業老闆們預期未來一年新台幣會持續升值，近6成認為兌美元匯率將升值至28～30元區間，有25.3%看壞至升至25～28元。

中鼎196億元應收款疑雲 證交所下重手二次處罰80萬元

中鼎（9933）美國子公司CTCI Americas, Inc.踩雷衍生應收工程款196億元疑雲，由於承纜業主母公司聲請重整，中鼎因延遲揭露重大訊息且內容不完整，證交所針對中鼎二次重罰80萬元，並求未來改善資訊揭露。

投信買超62億！ 巨嬰ETF大換股擁抱2檔航海王

國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）兩檔重量ETF進行換股，近期投信台股進出金額明顯放大，今（23）日投信買超62億元，連續五天站在買方，萬海（2615）、陽明（2609）兩檔航海王成為投信買超第4、5名個股，而兆豐金（2886）、中租-KY（5871）也入列其中。

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室創業者的第二個家 週年慶前開始獲利

台驊控股集團(2636)旗下共享辦公品牌T3CO，今(23)日下午舉辦營運一週年慶，集團創辦人顏益財親自出席，分享其多年創業歷程與企業經營的核心理念，與新創夥伴們分享創業歷程中的甘苦交織與體悟分享。顏益財透露，屬於台驊百分之百子公司的韻華，今年首季就已開始獲利。

美對台關稅預期 上市櫃協會調查：4成估15～20%

台灣上市櫃公司協會今（23日）公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查」，結果顯示：84.4%的企業預期政策將對台灣經濟造成負面影響，近6成企業預期新台幣匯率將升值。台灣上市櫃協會榮譽理事長蔡榮騰強調，台灣企業面對貿易環境的不確定性，展現堅韌精神，並歸納出「6大趨勢、5個關鍵數據、4個洞見及3大對策」，為企業與政府提供重要參考。

搶攻百億泡麵商機！味王首推「王子杯麵」 盼帶動麵類營收成長

據統計2023年泡麵市場產值達137億元，年增5.5％，味王（1203）積極搶攻泡麵市場商機，再度推出新產品，味王表示，旗下經典零食品牌王子麵進軍杯麵市場，新產品「王子杯麵」28日起在全家（5903）販售，可望帶動麵類業績成長。

輝達宣布攜手仁寶、台灣等台灣隊 發展建構量子運算生態系

在COMPUTEX展會上，NVIDIA強調其與台灣超級運算生態系合作夥伴如何攜手推動量子運算邁向加速量子超級電腦。其中仁寶電腦發表的CGA-QZ平台採用 NVIDIA CUDA-Q 打造，可加速量子最佳化問題的模擬。該平台已獲得台灣國家科學及技術委員會採用，並提供給台灣各地大學的研究人員使用。另外，廣達也已採用 NVIDIA CUDA-Q 進行物理量子硬體實驗，利用該平台的狀態向量模擬器來驗證現有的量子處理器。這讓廣達了解系統中的雜訊細節，並評估這些系統在相關使用案例中的運作情況。

美中關稅暫緩搶出貨！艙位需求增3倍 顏益財看Q3營運會不錯

川普關稅戰影響全球經濟，台驊控股（2636）創辦人顏益財認為，第二季營運是今年谷底，第三季會不錯，第四季是政策問題，今年航運股是隨著政治問題波動。

鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」 EPS達15.89元

半導體IC測試設備供應商鴻勁精密（7769）第一季合併營收達59.13億元，與去年同期相比成長142.35%；稅後淨利達新台幣25.68億元，年增179.34%；每股盈餘(EPS)達15.89元，營收與獲利雙雙創下同期新高。