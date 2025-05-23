投信買超62億！　巨嬰ETF大換股擁抱2檔航海王　

▲2檔重量級ETF換股，資金轉進陽明、萬海。（圖／陽明提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）兩檔重量ETF進行換股，近期投信台股進出金額明顯放大，今（23）日投信買超62億元，連續五天站在買方，萬海（2615）、陽明（2609）兩檔航海王成為投信買超第4、5名個股，而兆豐金（2886）、中租-KY（5871）也入列其中。
00940此次換股納入10檔包括：亞泥（1102）、統一（1216）、陽明、萬海、兆豐金、神基（3005）、順達（3211）、頎邦（6147）、帆宣（6196）與矽創（8016）；刪除10檔名單為：遠東新（1402）、聯強（2347）、國產（2504）、華固（2548）、台企銀（2356）、永豐金（2890）、欣銓（3264）、新日興（3376）、中美晶（5483）與環球晶（6488）。
00878此換股新增3檔新成分股包括：萬海、中租-KY與可成（2474）。
今日投信買超前10名個股以金融股為主力，分居買超第1、2、6、9名，依序國泰金（2882）2萬9791張、中信金（2891）2萬9580張、兆豐金9944張，以及中租-KY（5871）5271張，萬海、陽明分別買超2萬670張、1萬2886張，為買超第4、5名，買超第3、7、8、10名分別聯電（2330）2萬3915張、亞泥（1102）9452張、統一（1216），以及神基（3005）3541張。
投信賣超前10名個股依序：永豐金3萬8057張、遠東新2萬8759張、第一金（2892）1萬7839、台泥（1101）1萬679張、國產（2504）5199張、英業達（2356）4793張、台企銀4307張、大聯大（3702）3350張、上海商銀（5876）3195張。
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