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搶攻百億泡麵商機！味王首推「王子杯麵」　盼帶動麵類營收成長

▲味王推出「王子杯麵」搶攻泡麵市場百億商機。（圖／記者廖婕妤攝）

▲味王推出「王子杯麵」搶攻泡麵市場百億商機。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

據統計2023年泡麵市場產值達137億元，年增5.5％，味王（1203）積極搶攻泡麵市場商機，再度推出新產品，味王表示，旗下經典零食品牌王子麵進軍杯麵市場，新產品「王子杯麵」28日起在全家（5903）販售，可望帶動麵類業績成長。

味王指出，泡麵佔整體營收約23%，王子麵自1970年上市至今，深耕台灣市場逾半世紀，今年以王子麵為基礎，宣布品牌全面升級，正式推出全新產品「王子杯麵」，杯麵市場以統一（1216）旗下的來一客市佔最高，這次以大膽創新的設計，導入「味王小王子」IP圖像魚板，增添趣味與視覺辨識度，預計將掀起新一波話題熱潮，也將帶動整體業績成長，5月28日起在全台全家（5903）搶先販售。

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針對關稅影響，味王表示，美國客戶確實不太敢下單，訂單縮減幅度蠻大，因此麵類產品會轉往巴拿馬、法國等地開發，持續爭取海外訂單。

味王也說，味王海外營收佔比達63％，其中泰國佔比40％、越南佔比23％，而台灣營收佔比約37％，台幣升值對於匯兌損失會有影響，因此也將積極開發新產品，鞏固內銷銷量成長。

味王2024全年合併營收為62.87億元，稅後淨利為5.6億元，EPS為2.36元，並將配發每股現金股利1.2元；今年Q1合併營收為15.43億元，稅後淨利為1.38億元，EPS為0.58元。

關鍵字： 泡麵味王王子麵杯麵新產品

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