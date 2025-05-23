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川普又來了！喊課蘋果、歐盟商品關稅　科技股盤前跌一片

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普23日在社交平台上發表強硬言論，揚言對蘋果公司課徵高額關稅。他表示，早已告知蘋果執行長庫克，希望在美國販售的iPhone能全數於美國本土生產，而非依賴印度或其他國家製造。如果蘋果未能達成此要求，將面臨至少25%的關稅懲罰。此消息一出，蘋果股價立即受衝擊，盤前下跌近4%。

川普的關稅政策不僅針對蘋果，也將矛頭指向歐盟。川普於Truth Social上公開表示，美國與歐盟的貿易談判毫無進展，因此建議自2025年6月1日起對歐盟商品課徵50%的關稅。

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此消息引發歐洲股市全面下跌，其中歐洲Stoxx 50指數下滑2.7%，Stoxx 600指數跌幅達2%。在各國指數中，意大利富時MIB指數及法國CAC40指數跌幅最大，均達2.8%。此外，德國DAX指數下挫2.2%，西班牙IBEX35指數下跌2.6%，荷蘭AEX指數也下跌1.8%。

川普的關稅威脅亦波及美股科技板塊，科技巨頭股價於盤前普遍下挫。輝達股價下跌3%，蘋果跌幅達3.6%，亞馬遜下跌3.2%，英特爾下滑2.3%，特斯拉跌1.6%。耐吉也受到影響，盤前股價下跌3.4%。

關鍵字： 川普蘋果關稅股市科技

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