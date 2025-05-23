高通與鼎新數智攜手　於COMPUTEX展現AI Agent整合力

▲安提國際、高通與鼎新數智攜手合作。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

全球邊緣AI解決方案品牌安提國際（Aetina）為宜鼎國際（Innodisk）集團子公司，攜手實現連結智慧運算的技術領導者高通技術公司與企業數位轉型領導廠商鼎新數智，共同宣布於2025年COMPUTEX國際電腦展發表整合三方技術優勢的「AI生單助理」解決方案。該平台結合安提強大的邊緣AI運算平台、高通業界領先的高效能、低功耗AI推論技術以及鼎新數智在企業ERP流程數位化、AI應用落地與系統整合上的深厚實務經驗，協助企業有效解決人工作業成本高與資料處理效率低落的痛點。

鼎新數智「AI 生單助理」以安提MegaEdge AIP-FR68邊緣AI推理系統為基礎，搭載高通AI本地裝置解決方案，爲air-gapped隔離網路環境中的生成式AI工作負載提供高達870 TOPS AI運算效能。透過多模態大型語言模型（Multimodal LLM）推理，能快速完成圖像辨識、資訊萃取與表單轉錄，企業僅需以自然語言描述需求，即可快速建立資料輸入、比對與校正的AI應用，大幅降低導入門檻與開發成本。

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以日均處理50筆訂單的製造業為例，傳統手動需時150分鐘以上；導入「AI生單助理」後，僅需5分鐘即可完成，作業效率提升高達96%，並有效降低人為錯誤與作業成本。「AI生單助理」具備自主學習機制，能持續優化多版本文件比對與資料轉錄的精準度，如設計圖變更、訂單更新、費用憑證請款等各式場景，並可無縫串接ERP與電子表單...等系統，實現從資料轉錄到工單自動生成的一站式智能作業。

本次展示的「AI生單助理」，充分體現三方各自的核心強項：安提提供高擴展性的邊緣AI運算平台與系統設計能力，高通提供具能源效率的AI推論加速器與先進軟體，鼎新數智則以企業數位化、ERP系統整合與AI技術開發能力，快速打造AI Agent應用於企業各式場景。AI推論效能可隨實際應用需求擴充至二張加速器，支援更大模型與更多工作負載，滿足智慧工廠、物流與零售等多樣化場景。

安提國際暨宜鼎國際董事長簡川勝表示：「我們與高通及鼎新數智的三方合作，不僅實現AI技術於生產流程的落地應用，更展現邊緣AI平台在解決實務痛點上的關鍵價值。這項解決方案代表的不僅是技術整合，而是為企業提供可負擔、可落地、可擴展的AI轉型之路。」

高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal 表示：「我們與安提國際及鼎新數智的合作，結合尖端的AI 推論能力、強大的系統整合技術及領域專業知識，共同打造可擴展、重視安全性且高效能的解決方案，帶動企業工作流程的變革。『AI生單助理』是生成式 AI 如何驅動營運效率、降低成本並在各行各業釋放新價值的有力實例。」

鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱表示：「這次與安提國際和高通技術公司的合作，是鼎新在實踐＂用數智實現創想＂品牌理念的重要里程碑。我們致力以數據和智能技術創新生產力，讓AI真正融入企業日常，簡化工作流程、提升營運效率，實現智慧工作、樂享生活的願景。」

三方也預告將持續擴展更多智慧工作場景，從本次展示的「生單助理」延伸至「設備助理」等AI智能應用，協助製造業、流通業與企業營運管理加速智能化轉型，打造跨場域AI工作流程解決方案，推動產業智慧升級。