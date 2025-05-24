台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

▲美國總統川普揚言自6月起針對歐盟開徵高達50%關稅。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（23）日台股終場小跌18.72點，或跌幅0.09%，指數收在21652.24點，本周台股中止周線連5紅，下跌191.45點、周線跌幅0.88%，不過統計自4月9日低點以來，大盤強彈4260.48點，大漲24.5%。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著這波反彈收復關稅跳空缺口，加上題材面不斷，市場投資情緒已扭轉保守悲觀心態，目前台股技術面維持高檔震盪，且過往520之後在6月股東會旺季的樂觀消息之下，大盤偏多機率較高，但仍須留意外資期貨空單持續累積超過四萬口，加上下周端午連假在即、關稅政策等仍存不確定因素，操作上仍建議低接不追高。

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廖炳焜說明，今年台北國際電腦展(COMPUTEX)給予市場很多關於AI未來發展的藍圖，其中機器人最受矚目，輝達執行長黃仁勳甚至點名，在AI與機器人深度融合後，將重新定義全球經濟結構，也讓機器人躍升為台股投資熱點。

廖炳焜分析，雖然近期出現川普減稅政策，引發市場對美國債務赤字問題惡化擔憂，然整體而言仍維持高檔震盪，只是因為指數來到挑戰年線的相對高檔位置，量能萎縮，預期下周市場焦點將聚焦AI龍頭大廠輝達財報；在AI的加持之下，市場對於28日將登場的輝達財報也報以樂觀態度，多家券商也給予買進評等，市場除了將輝達財報作為AI趨勢風向球，也會從中觀察中美貿易政策對其未來營運的影響。

選股方面，廖炳焜建議，在前波籌碼面修正結束後，後續須持續追蹤經濟環境對企業以及經濟基本面的影響，布局仍須以中長期具發展趨勢的產業為主，科技類股建議以半導體製造、Edge AI、IC設計、IP股、網通、光電等為優先布局選擇，另外隨時間即將進入股東會旺季，高殖利率股或可留意，傳產則可聚焦內需消費產業、金融股。

