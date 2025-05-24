台北國際電腦展圓滿閉幕　AI加速落地、台灣展現關鍵地位

▲COMPUTEX 2025觀展踴躍，最後一日仍出現爆量人潮(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2025昨(23)日圓滿落幕，四天展期吸引爆量人潮，共計86,521位來自日本、美國、韓國、越南和印度等152國買主前來觀展。作為全球指標性的AI和新創展覽，今年以「AI Next」為主軸，匯聚全球科技廠商與新創團隊，成功吸引世界級重量買主參與，帶動上、中、下游供應鏈龐大潛在商機，展現台灣作為國際科技交流平台的關鍵角色。

全球AI落地應用百花齊放，根據Gartner《2025年十大策略科技趨勢》指出，自主化AI、人形機器人、先進運算將深刻改變各產業的運作模式。今年COMPUTEX聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，展現前瞻技術發展以及AI於各領域的實務應用。和碩展出可實際互動的仿生機器狗及沉浸式VR眼鏡等智慧裝置，大秀創新應用與人機互動領域的整合能力。

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明碁打造多元互動展區，其中AI高爾夫模擬區結合視覺追蹤、動作感測與智慧分析，讓參觀者即時掌握揮桿動態，體驗熱烈廣受好評；研華及所羅門也展示備受矚目的自主移動機器人(AMR)、協作型機器手臂與AIoT平台等多項創新技術，體現台灣廠商於智慧製造系統與應用的豐沛能量。

台灣先進車用技術發展協會(TADA)則設立Smart Mobility主題館，攜手盈聯通、和碩聯合、系統電子、歐特明等19家品牌展出車用解決方案，共同推動汽車智慧化與電動化技術交流與合作。

邁入第十年的創新與新創展區InnoVEX規模逐年擴大，今年吸引來自24國450家新創企業參展，成長12.5%，泰國與菲律賓更首次籌組國家館參與，兩國代表團集結22家新創廠商來台展出，凸顯亞洲新創實力崛起與COMPUTEX平台的國際連結力。InnoVEX Forum則邀請亞馬遜雲端運算服務（AWS）、Google Cloud、NVIDIA、高通、所羅門及研華等重量級企業代表，分享AI如何驅動創新發展與數位轉型未來。

今年新創競賽獎由來自台灣的神瑞人工智慧獲得殊榮，該團隊將AI技術應用於醫學影像分析，實現疾病的早期篩檢與風險預測，其致力守護全民健康的願景與實踐力，深受評審肯定。

外貿協會主辦的COMPUTEX Keynote由NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳揭開序幕、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen接力分享AI生態鏈的多元面向。

值得關注的是，幾乎所有講者的發言中都可見台灣的身影，顯示台灣在全球科技產業與供應鏈中扮演核心角色，重要性可見一斑。

COMPUTEX Forum論壇今年以「AI in Action」為主題，邀請13位來自NVIDIA、Google DeepMind、Texas Instruments、Advantech、Arm、Intel、Adobe、Cadence、bp Castrol、Infineon、Seagate、Schneider Electric、Compal重量級科技產業專家分享最前沿的產業觀察與應用案例，吸引超過1,300位觀眾踴躍參與，共同掌握 AI 實踐的最新脈動。

跨界聯名掀起新風潮 永續設計獎延續綠色理念

COMPUTEX 2025持續舉辦「永續設計獎Sustainable Design Award」，今年由和碩聯合科技奪得金獎榮耀、華碩電腦拿下銀獎、光寶科技獲頒銅獎，彰顯科技產業對永續發展的承諾與行動力。

展覽期間也融合多項超乎想像的跨界合作，除延續去年好評的plain-me與乖乖再度攜手推出限定聯名商品外，更有台灣證券交易所與國際時尚指標GQ共築充滿溫潤質感的Hospitality Lounge，展現COMPUTEX多元商業活力與品牌延伸力。

COMPUTEX將於2026年6月2日至5日再次登場，因參展成效良好，攤位需求大幅成長，除南港展覽館1、2館外，更擴大至世貿1館辦理，打造COMPUTEX專屬AI科技生活圈。最新消息可持續鎖定官網www.computextaipei.com.tw。