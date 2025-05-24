丹麥大廠退出台灣！葉片製造商天力風電訂單沒了　裁員470人

▲台灣唯一本土風力發電葉片製造商天力離岸 。（圖／翻攝公司網站）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）連2個交易日公告因主要大客戶丹麥維特斯集團將退出台灣市場，雙方結束合作，此舉天力離岸被迫其風電葉片主要產線要全面停工，從3月起陸續資遣產線員工，估計資遣人數達470名。

天力離岸股價從今年初起一路崩跌，隨著公司正式公告與維特斯集團結束合作關係，昨（23）日一度大跌至4.96元價位，單日重挫近5成，終場以6.02元作收，與4年前剛登錄興櫃衝到160元以上盛況已不復見。

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天力離岸指出，丹麥維特斯集團由於其經營策略考量，確定退出台灣離岸風

電市場不再向公司提出葉片製造之需求，公司最終5月22日依訂單完成309

隻葉片生產，並將與該集團全面結束合作。丹麥維特斯集團占公司113年度及112年度合併營收分別約94%及98%，故將影響公司合併葉片製造產能100%。

天力表示，因主要營業項目暫時中斷，在未能有明確生產銷售需求下，已在今年3月起陸續資遣員工，預計資遣正職員工共計約470人，預估資遣費用共計約3700萬元。

天力強調，現積極拓展風電葉片生產周期中後期的運維服務價值與陸域小型風機業務領域，進行企業轉型及多角化發展。