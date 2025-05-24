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課25%稅率　郭明錤：蘋果寧願承擔關税也比在美生產好得多

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果公司（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普23日公開警告蘋果（Apple），若iPhone並非在美國製造，恐面臨至少25%的關稅。天風國際證券分析師郭明錤在X平台發文指出，從獲利能力的角度來看，蘋果寧願承擔在美國市場銷售 iPhone 所遭受 25% 關稅也比將 iPhone 組裝線遷回美國要好得多。

川普23日上午在自家社群平台Truth Social發文表示：「我早就告知蘋果執行長庫克（Tim Cook），我預期所有要在美國販售的iPhone都應該在美國製造，而不是印度或其他地方。如果不是，蘋果就得向美國支付至少25%的關稅。」

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郭明錤補充說明表示，川普將課徵多少iPhone關稅不是重點，重點是近期第二次對蘋果制裁升勢，此為蘋果不容忽視的訊號。

他說，而要如何避免、延緩川普iPhone關稅或進一步調整，就是蘋果現在要跟川普談判的重點。例如，蘋果能否透過改變DEI政策來應對川普，以取代川普暫時性的不針對他們。但在川普卸任前，將所有iPhone美國機型的組裝生產線回遷美國是不現實的，但川普又反對蘋果在印度製造iPhone美國機型，因此蘋果與川普緃使談成臨時性的協議關稅，但在川普卸任前，難保蘋果將時不時關稅威嚇。

關鍵字： 川普蘋果關稅DEI美國

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