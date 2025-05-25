ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

▲▼日月光舉辦海洋日聯合淨灘活動。（圖／日月光提供）

▲日月光舉辦海洋日聯合淨灘活動。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

日月光投控暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，儘管24日天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

日月光這次由北到南串聯新北市龍洞海洋公園、淡水沙崙沙灘、桃園市新屋漂流木公園、台中市大安濱海樂園、大甲區松柏漁港西勢海堤、高雄市旗津海灘沿岸、高雄茄萣濕地、屏東墾丁、綠島及澎湖縣隘門沙灘，共近兩千人，共同投入淨灘、淨海及濕地造林行動，實踐跨區域、跨部門的環境保育行動力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年日月光投控在海洋日永續藍圖更為全面，推進更一步的永續行動．補上最後一塊拼圖，生物復育及海岸線維護，日月光與海保署結合高雄科技大學鄭有容教授團隊，展開珊瑚基線調查與復育工作；在高雄濱海濕地進行植樹造林，兼顧生物多樣性與海岸線維護；矽品精密亦首次引入活動低碳機制，估算活動碳排、對應對策。這些行動不僅回應國際淨零趨勢，也體現企業從「做環保」走向「建永續」的具體實踐，促使海洋保育走向更專業、系統的規劃。

日月光高雄廠副總經理黃義從表示，高雄廠這次參加海洋日活動人員更加多元和熱烈，不僅如此，於日前茄定濕地造林時，日月光高雄廠資深處長易良翰也表示：「這次活動開放報名短短兩天內即額滿，可見大家對環境議題的高度關注與積極行動力。親手種下一棵樹，不只是象徵性的參與，而是真正為地球播下希望的種子。」

日月光中壢廠資深處長郭品泓表示，響應日月光海洋日，提升海洋保育意識，鼓勵廠區同仁攜家帶眷參與，也持續深化社區交流，邀請中壢區中原里、復華里、復興里、興華里里民一同攜手淨灘，於桃園綠色廊道終點－新屋漂流木公園淨灘，共同守護桃園新屋石滬海岸線。

為落實減廢低碳行動，矽品精密副總經理方慎德說明：「這次我們不是要撿垃圾，是減少垃圾。」矽品這次杜絕一次性紙杯、重複使用器材、取消舞台搭建、鼓勵共乘等等，就是為了做到真正的環保無痕，來為地球減輕負擔．方慎德強調，減碳，就是在守護海洋的生態。

日月光全台淨灘各有特色，環鴻科技延續在大甲區松柏漁港西勢海堤進行淨灘，今年在陳坤鍵副總經理帶領下，與在地食農教育團體李安妮向日葵農場共同進行環境教育合，落實永續環境教育面。

今年有來自全台合作夥伴踴躍響應，以企業影響力擴大公民參與。除了實地清潔與生態復育，也同步展開教育宣導與志工培訓，讓更多員工與地方社群了解海洋垃圾、濕地退化與氣候變遷間的連動性，培養長期的環境意識與參與動能。墾丁地區已先行展開淨海行動，象徵日月光從海岸走向海底，從點到線擴大守護藍色國土的行動版圖。日月光環保永續基金會強調，環境保護是持續且跨世代的責任。未來將持續以海洋日為起點，深化「海洋教育×碳中和×生態造林」三軸並行，攜手各界夥伴打造永續生態系，為台灣的環境未來注入更多希望與行動力量。

日月光將持續深化水陸整合、低碳淨零實踐與生態教育，未來希望也能持續強化與多元單位的合作，發展科學化的環境管理模式；透過跨領域合作促進在地環境行動，強化產業與社會共同轉型的永續韌性。

關鍵字： 日月光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

推薦閱讀

一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

在電子股強勢表態三周過後，進入本周暫時熄火，大盤也跟著進入橫盤整理，周線下跌0.88%，反觀台股人氣指標高股息ETF，近一周表現前十強皆比台股大盤相對抗跌，若進一步比對這10檔的近一個月股價表現，可以發現有3檔不僅短線上表現抗跌，拉長時間到一個月時，股價表現也可以相對亮眼，包括復華富時高息低波（00731）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）。

2025-05-25 06:05
日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

日月光投控暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，儘管24日天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

2025-05-25 06:00
Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

在特斯拉（Tesla）6月推出自動駕駛計程車Cybercabs之際，「特斯拉鐵粉」Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives） 23日將特斯拉12個月目標價從350美元大幅上調至500美元，創下華爾街最高預期。

2025-05-24 17:58
勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰，勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。

2025-05-24 16:08
課25%稅率　郭明錤：蘋果寧願承擔關税也比在美生產好得多

課25%稅率　郭明錤：蘋果寧願承擔關税也比在美生產好得多

美國總統川普23日公開警告蘋果（Apple），若iPhone並非在美國製造，恐面臨至少25%的關稅。天風國際證券分析師郭明錤在X平台發文指出，從獲利能力的角度來看，蘋果寧願承擔在美國市場銷售 iPhone 所遭受 25% 關稅也比將 iPhone 組裝線遷回美國要好得多。

2025-05-24 11:35
鴻海傳擬競標新加坡封測大廠UTAC　交易估值30億美元

鴻海傳擬競標新加坡封測大廠UTAC　交易估值30億美元

根據《路透社》獨家報導，引述知情人士指出，鴻海（2317）可能競標新加坡半導體封裝與測試大廠聯合科技控股（UTAC），該交易估值可能約為30億美元。

2025-05-24 10:12
丹麥大廠退出台灣！葉片製造商天力風電訂單沒了　裁員470人

丹麥大廠退出台灣！葉片製造商天力風電訂單沒了　裁員470人

台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）連2個交易日公告因主要大客戶丹麥維特斯集團將退出台灣市場，雙方結束合作，此舉天力離岸被迫其風電葉片主要產線要全面停工，從3月起陸續資遣產線員工，估計資遣人數達470名。

2025-05-24 09:44
台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

台股周線中止連5紅　後市面臨端午連假、關稅不確定因素

昨（23）日台股終場小跌18.72點，或跌幅0.09%，指數收在21652.24點，本周台股中止周線連5紅，下跌191.45點、周線跌幅0.88%，不過統計自4月9日低點以來，大盤強彈4260.48點，大漲24.5%。

2025-05-24 06:05
地緣政治挑戰遽增　SEMI呼籲深化全球半導體供應鏈韌性機制

地緣政治挑戰遽增　SEMI呼籲深化全球半導體供應鏈韌性機制

在地緣政治與全球供應鏈重組挑戰日益顯著之下，全球高度關注半導體供應鏈的韌性與可信度。SEMI 國際半導體產業協會日前受邀參與「全球半導體供應鏈夥伴論壇」；並應邀參加上午由經濟部長郭智輝主持的座談會與談人、下午則擔任「強化半導體供應鏈安全與韌性」的引言人及座談會主持人，與來自美國、日本、英國與歐盟等志同道合的夥伴共同交流，聚焦半導體產業中的技術創新、供應鏈管理因應與技術互補合作的機會等議題。

2025-05-24 06:00
歐美線6月底前運價看漲、實漲多少莫衷一是　SCFI今日漲7.21%

歐美線6月底前運價看漲、實漲多少莫衷一是　SCFI今日漲7.21%

中美互降關稅91%讓買賣雙方趕著在90天期限內到貨，中國寬限期在8月11日結束，攬貨業者估計，在6月底7月初以前，美國線運價會位在高檔，但是能不能實現船公司訂的超高漲幅有待考驗，要看加班船與回籠船狀況，船公司與攬貨業各家看法不同。今(23)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲7.21%，上漲106.73點，指數來到1586.12點。

2025-05-23 22:55

讀者迴響

熱門新聞

丹麥大廠退出台灣！葉片製造商天力風電訂單沒了　裁員470人

「這條路」住宅均價不到千萬！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

賣船是本業　慧洋今年規劃賣10艘船、已賣4艘獲利約3億台幣

為俄烏停火做準備　MSC收購烏克蘭物流業、陽明集貨船隨時待命

台積電談免稅！致函美方：結果將影響設廠計畫

鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」　EPS達15.89元

勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366