日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

▲日月光舉辦海洋日聯合淨灘活動。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

日月光投控暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，儘管24日天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

日月光這次由北到南串聯新北市龍洞海洋公園、淡水沙崙沙灘、桃園市新屋漂流木公園、台中市大安濱海樂園、大甲區松柏漁港西勢海堤、高雄市旗津海灘沿岸、高雄茄萣濕地、屏東墾丁、綠島及澎湖縣隘門沙灘，共近兩千人，共同投入淨灘、淨海及濕地造林行動，實踐跨區域、跨部門的環境保育行動力。

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今年日月光投控在海洋日永續藍圖更為全面，推進更一步的永續行動．補上最後一塊拼圖，生物復育及海岸線維護，日月光與海保署結合高雄科技大學鄭有容教授團隊，展開珊瑚基線調查與復育工作；在高雄濱海濕地進行植樹造林，兼顧生物多樣性與海岸線維護；矽品精密亦首次引入活動低碳機制，估算活動碳排、對應對策。這些行動不僅回應國際淨零趨勢，也體現企業從「做環保」走向「建永續」的具體實踐，促使海洋保育走向更專業、系統的規劃。

日月光高雄廠副總經理黃義從表示，高雄廠這次參加海洋日活動人員更加多元和熱烈，不僅如此，於日前茄定濕地造林時，日月光高雄廠資深處長易良翰也表示：「這次活動開放報名短短兩天內即額滿，可見大家對環境議題的高度關注與積極行動力。親手種下一棵樹，不只是象徵性的參與，而是真正為地球播下希望的種子。」

日月光中壢廠資深處長郭品泓表示，響應日月光海洋日，提升海洋保育意識，鼓勵廠區同仁攜家帶眷參與，也持續深化社區交流，邀請中壢區中原里、復華里、復興里、興華里里民一同攜手淨灘，於桃園綠色廊道終點－新屋漂流木公園淨灘，共同守護桃園新屋石滬海岸線。

為落實減廢低碳行動，矽品精密副總經理方慎德說明：「這次我們不是要撿垃圾，是減少垃圾。」矽品這次杜絕一次性紙杯、重複使用器材、取消舞台搭建、鼓勵共乘等等，就是為了做到真正的環保無痕，來為地球減輕負擔．方慎德強調，減碳，就是在守護海洋的生態。

日月光全台淨灘各有特色，環鴻科技延續在大甲區松柏漁港西勢海堤進行淨灘，今年在陳坤鍵副總經理帶領下，與在地食農教育團體李安妮向日葵農場共同進行環境教育合，落實永續環境教育面。

今年有來自全台合作夥伴踴躍響應，以企業影響力擴大公民參與。除了實地清潔與生態復育，也同步展開教育宣導與志工培訓，讓更多員工與地方社群了解海洋垃圾、濕地退化與氣候變遷間的連動性，培養長期的環境意識與參與動能。墾丁地區已先行展開淨海行動，象徵日月光從海岸走向海底，從點到線擴大守護藍色國土的行動版圖。日月光環保永續基金會強調，環境保護是持續且跨世代的責任。未來將持續以海洋日為起點，深化「海洋教育×碳中和×生態造林」三軸並行，攜手各界夥伴打造永續生態系，為台灣的環境未來注入更多希望與行動力量。

日月光將持續深化水陸整合、低碳淨零實踐與生態教育，未來希望也能持續強化與多元單位的合作，發展科學化的環境管理模式；透過跨領域合作促進在地環境行動，強化產業與社會共同轉型的永續韌性。