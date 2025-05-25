三寶媽失算！小孩沒在6年內生完　綜所稅扣除額少45萬

▲綜合所得稅申報示意照，非指當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綜合所得稅申報作業持續進行中，財政部指出，家有6歲以下子女扶養申報可享減稅好康，不過兩個三寶媽報稅以後發現，財政部稅務認定落差很大，縱使擔負成為高齡產婦風險辛苦生了3個，沒在6年內生完，綜所稅扣除額會比密集生育的媽媽少了45萬元。

「我們都生3個，我的閨蜜小如（化名）綜所稅子女教育特別扣除額是60萬元；我也生3個，只是最小的和前面哥哥姊姊差個6歲至7歲，綜所稅子女教育特別扣除額只剩下15萬元。」同為三寶媽的芳芳（化名）指出，每個家庭第3個小孩的支出費用都一樣，不理解報稅結果為何差這麼多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市國稅局指出，小如家有三寶（含一胎龍鳳胎、一個小女兒），兩胎年齡差距在6歲以內，113年度所得稅申報時，這3個小孩全部都適用《所得稅法》第17條規定抵減。

「小如的3個小孩年齡是3歲（2個雙胞胎）和1歲，辦理113年度綜合所得稅申報時，可申報扣除3名子女的幼兒學前特別扣除額，第1名子女可以扣除15萬元，加上第2名及第3名子女各自可以扣除22.5萬元，共可扣除60萬元［15萬元（第1名）+22.5萬元（第2名）+22.5萬元（第3名）］。

至於芳芳，因為她生的3名子女113年度的年齡落在1歲、7歲和8歲，只有1個人可以適用幼兒學前特別扣除額，總額度剩下15萬元，稅務人員指出，爸媽在小孩0至6歲的每一年都可以申報扣除幼兒學前特別扣除額，換算每個小孩總共可以享有7次特別扣除額行使權；113年度所得依每一申報戶扶養6歲以下子女人數，第1名子女扣除額度已經由112年度的12萬元提高為15萬元，第2名及以上子女每人扣除額則為22.5萬元，芳芳113年度申報扶養的子女中，有2個已超過6歲不能再用，因此子女教育特別扣除額會出現45萬元的落差。