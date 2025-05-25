台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室　開辦一年十家公司進駐、會員來自十國

▲T3CO 韻驊共享辦公室開放活動空間的生態魚缸。（圖／韻驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股（2636）旗下共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室開業滿一年，位在台北市精華地段忠孝東路、基隆路口，鄰近捷運市政府站，地點交通便利。營運一年以來，吸引來自全球十個國家的會員進駐，目前共有十家公司常駐使用，出租率高達 97.5%，整體平均出租率則維持在八成以上。

T3CO韻驊座落於大樓第17樓，總面積達375坪，擁有開闊高樓景觀，遠眺台北101與市區景色，空間內部提供多元配置，包括：

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84個獨立辦公室（每月租金 NT$12,000～15,000 元）

25個隔間式固定辦公桌（每月 NT$11,000 元）

45個開放式固定工位（每月 NT$10,000 元）

12個流動工位（每月 NT$6,500 元）

▲開放活動空間麥克風、音響、折疊椅、螢幕、投影機等活動設備都有提供，還有免費的咖啡、茶水、點心、氣泡水。（圖／韻驊提供）

除了空間配置，T3CO 更提供會員完整設施：升降桌、人體工學椅、高速網路、會議室、直播室、電話亭、哺乳室、淋浴間、商業登記服務、信件收發、咖啡吧、免費茶點、氣泡水、洋芋片及各式輕食點心等，打造舒適、具歸屬感的工作氛圍。月租會員可持門禁卡 24 小時自由進出，非會員則可購買每日券（每張 NT$500）彈性使用。

韻驊經理李亞璇表示，進駐會員橫跨科技、綠能、設計、教育、進出口與網紅等產業，其中近八成為外商企業，如一間來自法國、專注綠能領域的公司便安排約 40 位員工進駐，韻驊也為其劃設專區。亦有許多外籍學生與博士生，因尋求靜謐、設備完善的學習環境，而選擇韻驊作為專屬辦公空間。

▲景觀隔間固定位、大會議室、四人小會議室，會議室配有觸控螢幕。（圖／韻驊提供）

經營自主學習平台 AISI 的邱先生則分享，儘管公司業務彈性高、可遠端工作，但為了讓團隊有面對面交流與會議空間，選擇進駐韻驊。他特別滿意靠窗座位的景觀與整體設施品質，讓工作同時保有放鬆空間。

T3CO 韻驊也積極提供場地租借服務，目前已舉辦多場研討會、發表會與記者會。活動空間容納量為：座席約 50 人、立席可達 70 人，每小時租金為 NT$3,700；14人會議室每小時收費 NT$2,000，均可免費使用水吧區設備，適合中小型活動與企業內部使用。

▲9人靠窗獨立辦公室，每個位置都配有升降桌、人體工學椅子。（圖／韻驊提供）

未來，T3CO 將持續結合台驊控股的資源與品牌精神，發展具有創新、人文與全球視野的共享空間平台，持續陪伴創業者、自由工作者與國際團隊，在台北落地生根、拓展事業藍圖。