ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室　開辦一年十家公司進駐、會員來自十國

▲開放空間的生態魚缸。（圖／韻驊提供）

▲T3CO 韻驊共享辦公室開放活動空間的生態魚缸。（圖／韻驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股（2636）旗下共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室開業滿一年，位在台北市精華地段忠孝東路、基隆路口，鄰近捷運市政府站，地點交通便利。營運一年以來，吸引來自全球十個國家的會員進駐，目前共有十家公司常駐使用，出租率高達 97.5%，整體平均出租率則維持在八成以上。

T3CO韻驊座落於大樓第17樓，總面積達375坪，擁有開闊高樓景觀，遠眺台北101與市區景色，空間內部提供多元配置，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

84個獨立辦公室（每月租金 NT$12,000～15,000 元）
25個隔間式固定辦公桌（每月 NT$11,000 元）
45個開放式固定工位（每月 NT$10,000 元）
12個流動工位（每月 NT$6,500 元）

▲開放活動空間麥克風、音響、折疊椅、螢幕、投影機等活動設備都有提供，還有免費的咖啡、茶水、點心、氣泡水。（圖／韻驊提供）

▲開放活動空間麥克風、音響、折疊椅、螢幕、投影機等活動設備都有提供，還有免費的咖啡、茶水、點心、氣泡水。（圖／韻驊提供）

除了空間配置，T3CO 更提供會員完整設施：升降桌、人體工學椅、高速網路、會議室、直播室、電話亭、哺乳室、淋浴間、商業登記服務、信件收發、咖啡吧、免費茶點、氣泡水、洋芋片及各式輕食點心等，打造舒適、具歸屬感的工作氛圍。月租會員可持門禁卡 24 小時自由進出，非會員則可購買每日券（每張 NT$500）彈性使用。

韻驊經理李亞璇表示，進駐會員橫跨科技、綠能、設計、教育、進出口與網紅等產業，其中近八成為外商企業，如一間來自法國、專注綠能領域的公司便安排約 40 位員工進駐，韻驊也為其劃設專區。亦有許多外籍學生與博士生，因尋求靜謐、設備完善的學習環境，而選擇韻驊作為專屬辦公空間。

▲景觀隔間固定位、大會議室、四人小會議室，會議室配有觸控螢幕。（圖／韻驊提供）

▲景觀隔間固定位、大會議室、四人小會議室，會議室配有觸控螢幕。（圖／韻驊提供）

經營自主學習平台 AISI 的邱先生則分享，儘管公司業務彈性高、可遠端工作，但為了讓團隊有面對面交流與會議空間，選擇進駐韻驊。他特別滿意靠窗座位的景觀與整體設施品質，讓工作同時保有放鬆空間。

T3CO 韻驊也積極提供場地租借服務，目前已舉辦多場研討會、發表會與記者會。活動空間容納量為：座席約 50 人、立席可達 70 人，每小時租金為 NT$3,700；14人會議室每小時收費 NT$2,000，均可免費使用水吧區設備，適合中小型活動與企業內部使用。

▲9人靠窗獨立辦公室，每個位置都配有升降桌、人體工學椅子。（圖／韻驊提供）

▲9人靠窗獨立辦公室，每個位置都配有升降桌、人體工學椅子。（圖／韻驊提供）

未來，T3CO 將持續結合台驊控股的資源與品牌精神，發展具有創新、人文與全球視野的共享空間平台，持續陪伴創業者、自由工作者與國際團隊，在台北落地生根、拓展事業藍圖。

關鍵字： 台驊T3CO韻驊共享辦公室十家公司進駐會員來自十國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

推薦閱讀

比特幣再戰新高　彭博：讓唱衰者失望

比特幣再戰新高　彭博：讓唱衰者失望

美國總統川普推出「巨大而美麗的法案」，一系列對外加徵關稅與國內減稅措施試圖發行，不過美國傳統金融市場遭遇股、匯、債「三殺」局面，而比特幣等加密貨幣本周卻一度衝破11.2萬美元新高，外媒《彭博社》形容這個現象侮辱傳統觀念，也讓唱衰者失望。

2025-05-25 15:48
高雄3座電廠挨轟「偷開」　台電：假消息！民代不要誤導大眾

高雄3座電廠挨轟「偷開」　台電：假消息！民代不要誤導大眾

高雄地區3座火力發電廠運轉爭議不止，台電今（25）日重申，緊備機組和備用機組啟動均需依據環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露於官網，「偷開」指控純屬假消息。另強調台電致力於空污排放減量作為，盼民代勿再以錯誤資訊誤導大眾。

2025-05-25 14:44
台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室　開辦一年十家公司進駐、會員來自十國

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室　開辦一年十家公司進駐、會員來自十國

台驊控股（2636）旗下共享辦公品牌 T3CO 韻驊共享辦公室開業滿一年，位在台北市精華地段忠孝東路、基隆路口，鄰近捷運市政府站，地點交通便利。營運一年以來，吸引來自全球十個國家的會員進駐，目前共有十家公司常駐使用，出租率高達 97.5%，整體平均出租率則維持在八成以上。

2025-05-25 13:01
加油注意！明起汽油漲0.2元　柴油降0.2元

加油注意！明起汽油漲0.2元　柴油降0.2元

台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油價格調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

2025-05-25 12:03
蘋果產品未涉國安風險仍遭川普開刀　郭明錤揭背後3大政治盤算

蘋果產品未涉國安風險仍遭川普開刀　郭明錤揭背後3大政治盤算

生產iPhone等消費性電子產品的蘋果（Apple）在美國總統川普政策中陷入「處處被針對」的局面，天風國際證券分析師郭明錤指出，川普政府背後有3大考量，包括透過施壓高知名度企業放大宣傳效果、蘋果不會反對與報復可降低施壓風險，以及美國政府可從中受益。

2025-05-25 11:03
三寶媽失算！小孩沒在6年內生完　綜所稅扣除額少45萬

三寶媽失算！小孩沒在6年內生完　綜所稅扣除額少45萬

綜合所得稅申報作業持續進行中，財政部指出，家有6歲以下子女扶養申報可享減稅好康，不過兩個三寶媽報稅以後發現，財政部稅務認定落差很大，縱使擔負成為高齡產婦風險辛苦生了3個，沒在6年內生完，綜所稅扣除額會比密集生育的媽媽少了45萬元。

2025-05-25 09:43
一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

在電子股強勢表態三周過後，進入本周暫時熄火，大盤也跟著進入橫盤整理，周線下跌0.88%，反觀台股人氣指標高股息ETF，近一周表現前十強皆比台股大盤相對抗跌，若進一步比對這10檔的近一個月股價表現，可以發現有3檔不僅短線上表現抗跌，拉長時間到一個月時，股價表現也可以相對亮眼，包括復華富時高息低波（00731）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）。

2025-05-25 06:05
日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

日月光投控暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，儘管24日天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

2025-05-25 06:00
Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

在特斯拉（Tesla）6月推出自動駕駛計程車Cybercabs之際，「特斯拉鐵粉」Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives） 23日將特斯拉12個月目標價從350美元大幅上調至500美元，創下華爾街最高預期。

2025-05-24 17:58
勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰，勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。

2025-05-24 16:08

讀者迴響

熱門新聞

三寶媽失算！小孩沒在6年內生完　綜所稅扣除額少45萬

「這條路」住宅均價不到千萬！

丹麥大廠退出台灣！葉片製造商天力風電訂單沒了　裁員470人

一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

賣船是本業　慧洋今年規劃賣10艘船、已賣4艘獲利約3億台幣

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」　EPS達15.89元

為俄烏停火做準備　MSC收購烏克蘭物流業、陽明集貨船隨時待命

日月光淨海淨灘也要淨零　串聯全台打造永續藍圖

加油注意！明起汽油漲0.2元　柴油降0.2元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366