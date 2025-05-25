比特幣再戰新高　彭博：讓唱衰者失望

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普推出「巨大而美麗的法案」，一系列對外加徵關稅與國內減稅措施試圖發行，不過美國傳統金融市場遭遇股、匯、債「三殺」局面，而比特幣等加密貨幣本周卻一度衝破11.2萬美元新高，外媒《彭博社》形容這個現象侮辱傳統觀念，也讓唱衰者失望。

《彭博社》報導指出，華爾街傳統勢力遭遇壞消息，而加密貨幣的表現讓它的唱衰者大失所望。當股票、政府債券和企業信貸因財政憂慮而遭拋售時，比特幣卻在一個毫無先例的市場模式中上漲了近 5%。

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報導分析，對傳統觀念的另一種侮辱是：加密貨幣加深了其機構信譽，因為華盛頓特區的政策制定者將與美元掛鉤的代幣 (Dollar-linked tokens) 正常化，供主流使用。

受到穆迪信評調降評等影響，美國國債在財政浪費擔憂加劇的一周中成為大輸家。《華爾街日報》指出，美國主要銀行正在初步討論推出聯合穩定幣，進一步提振了樂觀情緒。

雖然周五比特幣價格品落至10.9萬美元左右，但過去一周比特幣首次短暫突破 11.2萬美元刷新紀錄，市場仍看好比特幣迎接七周內的第六次單周漲幅。

全球最大追蹤比特幣的 ETF 今年吸引了100億美元的資金，美國世紀投資管理公司 (American Century Investment Management) 多資產策略首席投資長Rich Weiss指出，市場要繼續反對加密貨幣，或者不想承認它是一類資產「已經很難」他並指出，投行不可能永遠對抗市場趨勢。