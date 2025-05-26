新紡股價再飆漲停　董座曝北士科旁土地「只租不賣」

▲新紡董事長吳昕恩。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

新紡（1409）今（26）日召開股東會，受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期宣布台灣總部落腳北投士林，新紡股價飆出多根漲停，董事長吳昕恩今也大讚黃仁勳，並透露新光醫院旁1.3萬坪工業用地將進行都市更新，規劃辦公大樓或是廠辦，會朝著只租不賣的方向規劃。

新紡董事長吳昕恩在股東會後接受聯訪，被問到輝達執行長黃仁勳宣布台灣總部落腳北士科，手握士林1.3萬坪土地的大地主、NVIDIA新鄰居如何看待，吳昕恩話匣打開，直說「黃仁勳執行長，台灣人非常感恩他，他這麼Support台灣」，吳昕恩強調士林土地「只租不賣」也希望未來租金可以比較穩定，假設這個地方租金可以穩定，市場需求可以更符合的話，可以開發高規格商辦。

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吳昕恩表示，公司的土地雖位於北投士林科技園區周邊，但並不在園區核心範圍內，因此未來若NVIDIA與台北市府達成協議、決定落腳園區內，公司受惠程度相對有限。

吳昕恩也指出，黃仁勳力挺台灣，對整體經濟絕對是大利多，國內產業自然樂見其成。至於新紡持有的周邊土地，目前正在推動都市更新，初估都更期程至少需3至4年，後續還需再申請建照。針對現有租賃部分，將依據長約維持既定租金，未來新合約則將依市場行情調整。

此外，新紡與長虹建設合作的西湖站合建案，也預計於今年內取得建照，開發為單棟工業大樓；位於士林的大樓已完工，並已簽訂為期20年的租賃合約，未來將做為新光醫院行政大樓使用，每年帶入約1億元穩定租金收入，並已釋出至市場標售，底標金額為41億元。

除台灣本地開發外，公司也正規劃赴印尼設廠，以因應海外市場布局。面對未來可能的資金需求，公司將視情況彈性運用資產，降低財務槓桿，強化整體財務體質。

新紡今日股價再奔漲停價81.7元，5月15日以來已漲逾87.39%。