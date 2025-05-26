東森通過發放股利1.15元　Q1淨利年增13倍、自然美營收年增88%

▲東森國際股東會上左起沈耀祖副總、黃欣婷會計師、鄭應娜副總、廖尚文董事長、李坤璋獨董、劉煌基律師。（圖／東森國際提供）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今日召開114年度股東常會，通過每股發放現金股利0.25元、股票股利0.90元合計1.15元。今年1至3月自結財報合併營收為新台幣12.88億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為8,509.6萬元，EPS為0.28元，較去年同期大幅成長1300%，主因為倉儲穩健獲利與轉投資事業表現亮眼，轉投資的自然美今年首季營收年增88%，表現優異。

為提升營運效率，倉儲事業自114年起導入AI與自動化設備，強化作業效能與安全管理，持續穩定獲利，轉投資且持股25.87%之東森購物於113年再創稅後淨利12.5億元及EPS12.32元之佳績，突顯出東森國際之轉投資效益。

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東森新媒體去(113) 年榮獲多項新聞與企業獎項，因應產業轉型，114年推動「數位內容平台3.0」，導入AI語音播報、大數據應用與會員經營優化，有效提升使用者黏著度。同時舉辦「斥詐風雲論壇」，由總統親自出席，攜手產官學界推動科技防詐，強化公共影響力，展現ETtoday於數位媒體領域的領導地位。

貿易事業部下之東森寵物雲為台灣寵物實體通路第一品牌，至113年底共有112家線下門店，並與擁有18家之慈愛動物醫院合作，為寵物提供最佳的生活與健康服務。114年聚焦北北基桃展店，強化密集佈局並推動外送服務，提升便利性與品牌滲透率。未來將持續開發自有品牌商品，擴大寵物醫療與保健服務，朝複合式經營發展，提升整體營運效益，目前正積極規劃於三年內上市櫃。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面展現穩健經營成果，114年東森購物累計前三月合併營收達新台幣43.54億元，稅後淨利3.63億元，EPS為3.56元。受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。展望未來，將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路（OMO）零售模式。其效益已於「東森廣場」初步展現，後續將擴大實體據點佈局。

東森國際旗下之國際美妝生技公司自然美生物科技有限公司(香港上市股票，股票代碼：00157) 113年營業額達港幣3.54億元，年增5.25%，其中中國大陸市場占72.2%、台灣占26.0%。產品透過多元通路銷售，台灣電商與購物通路貢獻1,860萬港元，占比20.2%。114年第一季營收1.09億港元較去年同期成長88%，面對市場變化推動轉型，台灣聚焦健康食品與直播導購；大陸開放代理展店，強化分銷與在地滲透力，擴大成長動能，截至114年第一季加盟店已達1,488家，較112年底增加313家。

在永續治理方面，東森國際113年導入 ISO 9001及 ISO 27001並取得國際認證，連續兩年榮獲「ESG物流永續獎」金獎。東森購物亦推動綠色包裝、減碳物流與公益計畫，落實企業永續。此外，東森國際於第十一屆評鑑中得分95.62分，排名全體上市公司前21%～35%，展現優異治理績效。

東森國際113年受惠於處分資產及轉投資事業穩健獲利，全年歸屬於母公司業主稅後淨利達3.72億元，終止連續兩年虧損。展望114年，東森國際與轉投資公司將持續導入AI科技、精簡人力、降低成本、推動數位轉型，強化線上線下整合佈局，擴大直播與商場通路，帶動各事業體協同成長，營運可望穩健邁進。