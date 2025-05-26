溝通零壓力！永慶房屋推創新房產科技　連繫經紀人員更輕鬆！

▲永慶房屋即日起推出「線上問」新功能，民眾看到喜歡的物件，只要透過「線上問」，就能聯繫到承辦該物件的永慶房屋經紀人！。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

為了方便民眾快速與永慶房屋經紀人員取得聯繫，永慶房屋即日起推出「線上問」服務。只要是在永慶房仲網或永慶快搜APP上的永慶房屋雙北直營區的物件，民眾都可以透過「線上問」功能，在網頁或APP上直接聯繫到永慶房屋的承辦經紀人，進一步詢問房屋相關細節，輕鬆啟動賞屋歷程！

永慶「線上問」 想到就問無壓力！

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永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，透過房仲網站或是APP先行了解房屋狀況後，再開始賞屋歷程，已是許多消費者買屋的標準程序。但是房屋有諸多細節，難以盡數在網站中呈現。因此永慶房屋透過「線上問」服務，幫助消費者迅速與經紀人取得聯繫。

在正式賞屋前，消費者可以透過永慶房仲網或永慶快搜APP，點選雙北直營區物件頁面上的「線上問」功能，向負責該物件的永慶房屋經紀人進一步詢問例如：尺寸、樓高、座向、公設等細節，或是詢問經紀人周遭有沒有類似的物件可以一起安排賞屋。將自己在意的內容都掌握後再出發，購屋歷程更精準高效！

「線上問」不怕訊息漏接 更能提供照片和圖例

此外，現代人工作忙碌，若沒有完整時間可以電洽經紀人詢問討論，或是擔心電話溝通可能遺漏或誤聽重要資訊，也可以透過「線上問」的方式，迅速與經紀人取得聯繫。

永慶房仲網「線上問」功能，不僅可以用留言方式詢問問題，針對比較細部的問題，消費者也能透過傳送照片、圖例的方式呈現詢問屋況，掌握尺寸、方位等房屋細節更為精準。經紀人的回覆也能反覆觀看、分享給其他親友，不用擔心遺忘或記錯。讓房屋便利看、「房事」輕鬆問，賞屋毫無壓力。

▲永慶房仲網「線上問」新功能同步支援《永慶快搜APP》，想到任何房屋問題，隨時都能發問。

「線上問」智慧設計 討論物件一目了然

永慶房屋「線上問」功能還有一大特點，它能夠將所有洽詢的物件彙集於一處，方便民眾掌握所有正在與經紀人討論的物件。陳賜傑解釋，民眾為了找到心目中的房子，往往會一次詢問眾多物件。透過電話或是通訊軟體，詢問數量一多，接到經紀人的來電時，可能不易分辨或是要翻找網站和筆記資訊，造成不便。

透過「線上問」的整合功能，民眾不僅能一目了然總共有多少房子正在洽詢。同時搭配永慶房仲網上的「降價通知」、「社區追蹤」、「看屋行程」和「賞屋筆記」功能，從新物件上市、降價通知、線上洽詢經紀人、規劃看屋行程、紀錄各物件特色和優勢，永慶房仲網或永慶快搜APP上都能提供一條龍服務，讓許多消費者都大讚永慶的科技工具真的超好用！陳賜傑表示，永慶房屋持續傾聽消費者需求，創新並優化科技服務，以提升消費者的購售屋體驗。