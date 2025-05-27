不用再苦苦等待！富蘭克林華美首創基金贖回快速入帳　5/26起生效

▲現在賣海外基金不用痴痴等錢入帳！（圖／路透）

記者錢雅慧／台北報導

基金賣掉不用再苦苦等何時可以入帳！ 富蘭克林華美投信宣布即日起，旗下7檔境外基金贖回款項只要在投資生效後3個營業日（T+3、T指贖回基金當天）就可以拿回投資款，一改過往最長要等到7個工作天，資金贖回快速入帳。

一般來說，基金贖回入帳時間境外基金的贖回款項匯款時間需依「臺灣集中保管結算所」款項收付作業規定為準，在各匯款銀行沒有延遲匯入情況下，贖回款項通常在3~7個營業日內，才可以匯入投資人帳戶。

也就是說，投資人當天買回基金，並不會在當天把贖回基金金額匯到你的銀行帳戶，贖回入帳時間視基金類型，尤其是海外基金約在投資生效日後最長可能要7個工作天內才會入帳。

通常貨幣市場基金贖回入帳比非貨幣市場基金還要快，而國內的基金也比海外快；舉例來說，海外非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+5日、澳幣及南非幣計價海外非貨幣市場基金入帳日更長為T+6日。

不過現在賣海外基金不用痴痴等錢入帳，富蘭克林華美將旗下包括富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美多重資產收益基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金，基金贖回買回入帳只要T+3個工作天。

新制實施後，富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美AI新科技基金、富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、富蘭克林華美優選非投資等級債券基金5 檔贖回入帳日本來要T+5，現在只要T+3，少了2個工作天，富蘭克林華美多重資產收益基金更從T+6減少至T+3，整整少了3個工作天。

富蘭克林華美投信表示，未來將持續觀察市場反應，評估擴大服務範圍的可能性。投資人若有相關問題，可透過官網（https://www.ftft.com.tw/areas/t3/index.html）或客服專線0800-088899查詢詳細資訊。