台股失復失土！00905最強小資ETF反彈逾2成　10檔災後大比拚

▲台股重新站回21000點。（圖／資料照）

記者錢雅慧／台北報導

台股走出美國實施對等關稅帶來股災，大盤指數反彈約4千點，重新站回21000點，其中深受投資人喜愛ETF中不到30元價位的小資族ETF也順勢強彈，統計最強10檔小資族ETF中，FT台灣SMART（00905）在股災結束後漲幅高達逾2成居冠跑贏大盤，股價又便宜；理財專家股海老牛直言，遇到股災先不要慌，記得先把這些小資ETF存起來，就有機會撿到便宜的鑽石哦。

4月初台股單日暴跌2065點，但在關稅政策暫緩90天，及國安基金進場護盤後，多數股票開始反彈。

股海老牛表示，遇到股災先不要慌，仔細分析下跌原因，就有機會撿到便宜的鑽石。他說，「我的原則是逢低出手，這波也沒缺席，我撿了800元的台積電、入手2位數輝達、咬了口蘋果，還搭上特斯拉電動車。

不過這些大型股，股價貴鬆鬆，對小資族而言，想撿便宜，但沒有那麼多資金，下不月手，該怎麼辦？股海老牛幫大家準備了30元小資ETF，反彈最強10檔中00905居冠，元大台灣價值高息（00940）、大華優利高填息30（00918），這2檔漲幅也來到19%左右，表現相當不錯。

股海老牛指出，00905在股災結束後漲幅高達20.5%，同時還跑贏大盤，而股價只要12.33元（5/8收盤價），等於一張不到1.3萬元，非常適合小資族入手。

股海老牛強調，ETF兼顧低價與流動性，尤其是小資ETF，等於有零錢就包下全明星陣容；而在遇到股災先不要慌，仔細觀察下跌原因，記得先把這些小資ETF存起來，就有機會撿到便宜的鑽石。

股海老牛建議，除了「逢低買進」之外，「月月扣款」也是長期投資方式的一種。把市場波動變成自己的提款機，例如每月3,000元買小資ETF，平滑成本、降低低點風險，長期滾出雪球效應。

▼股海老牛小資ETF建議。（影／取自IG，如有刪除請見諒）