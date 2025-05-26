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群創攜台達電合作　打造南科70MWh裝置容量最大儲能案場

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠群創光電（3481）積極推進投資創能，目前已併網46MW光電，目前更於台南科學園區七廠，攜手台達電（2308）共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統，建置40MW/70MWh的儲能案場，並參與台電電力交易平台的調頻備轉及即時備轉服務，用以解決電力供應不平衡問題及強化電網韌性，未來將成為提升區域電網穩定性的重要生力軍，展現跨產業合作的協同效益。

群創表示，此40MW儲能案場擁有70MWh的裝置容量，相當於5,600戶家庭一天的用電需求，能在突發電力事件中迅速介入，有效平衡電網頻率，亦可加強園區的用電穩定性及電力調度能力。

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群創也指出，此儲能案場設計依循最高的安全標準，其配備完善的消防防護系統，包括防火牆、安全距離、滅火裝置和消防水池等設施，並具備緊急救災應變演練機制和即時監控系統，不僅提升電力調節能力，更確保環境安全及穩定供電，同時顯示群創在「能源安全、環境永續、社會共融」的堅持，期許成為台灣儲能產業的領航者。

群創表示，公司致力遵循《環保安全健康政策》，全力推動「Go Green 環境保育 恆久決心」理念，實踐各項永續發展措施，為長期的能源轉型奠定基礎，持續創造、改善能源的使用效率及增強再生能源利用率。未來，群創將持續整合與運用儲能技術，推動更全面性的再生能源佈局與應用，提升台灣在全球淨零排放及能源轉型的競爭力，帶領業界穩健邁向低碳發展新篇章，推動社會走向更為環保與永續的未來。

關鍵字： 群創台達電

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