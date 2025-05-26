新台幣好強！凱基人壽估每升值0.1元　匯損低於17億元

▲ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金控（2887）於今（26）日舉辦2025年第一季法人說明會，對於新台幣升值對壽險事業影響，凱基人壽評估，新台幣兌美元升值每0.1元約影響17億元，如果把外匯影響數、投資收益、保險合約收益等因素考慮進來，影響數會低於此一數字，截至4月凱基人壽，外資準備金約212億元，新台幣的損平點約在30.7～30.8元，目前外幣匯率避險比重已大幅提高到55～65%，由於NDF避險成本高，係以傳統避險搭配替代避險來因應。

凱基金控第一季稅後淨利達87億元，年成長6%，凱基人壽今年第一季稅後淨利達61.8億元，較去年同期提升20%；第一季FYP也較去年同期大幅成長74%，來到196.2億元。凱基人壽持續以穩健的投資組合管理維持投資收益，避險前經常性收益率為3.6%，較去年同期增加15個基本點。

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凱基銀行今年第一季稅後獲利為17.1億元，較去年同期成長14%；且各項業務都有出色的表現，整體放款餘額較去年同期成長18%，財管手續費收入年成長37%。此外，凱基銀行香港分行預計於今年6月開業，可望將ONE KGI策略的營運綜效拓展至海外市場，台灣也已積極申請財管2.0執照，未來將能結合集團資源，提供高資產客戶更多元的產品與服務。

受整體金融市場波動震盪影響，凱基證券今年第一季稅後淨利為18.4億元，較去年同期減少36%；股東權益報酬率11.2%，仍優於同業平均水準。凱基證券近年專注深化財富管理業務，總資產管理規模年成長21%，財管業務相關營收年成長率達15%，有效發展多元化的獲利模式。

受投資部位評價影響，中華開發資本今年第一季淨損0.17億元。截至今年第一季，中華開發資本總資產管理規模達595億元，隨著日前董事會通過啟動二檔新基金募集，預期將為資產管理規模再添新動能。

凱基人壽也於會中公布2024年底每股隱含價值（Embedded Value），凱基人壽2024年底隱含價值達4759億元，較前一年度增長11.3%，換算凱基金控每股隱含價值為28.4元

