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關稅帝君之亂　法人建議：AI長期成長態勢明確

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普再度挑起關稅戰敏感神經，AI產業亂世下成長勢態明確產業。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普再度挑起貿易戰升級擔憂影響，因川普警告蘋果、三星等智慧手機大廠若不將生產線遷回美國，將面臨25%關稅，同時表示美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，預計6月1日起對歐盟加徵50%關稅，統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，雖然各國關稅政策不確定性及經濟衰退風險上升，使全球企業加強控制營運成本，但對AI及自動化的投資卻未停下腳步，甚至呈現加速，顯示企業認同AI長期發展趨勢確立。

群益投信指出，AI作為未來數年中科技業最重要的發展方向，但不能因為短期產業秩序的混亂而過度保守，此時技術創新及寡佔優勢公司仍是選股考量的重中之重，特別著重新產品/新應用；另籌碼集中或相對輕的個股，而非電部分傳產/原物料類如水泥/鋼鐵類股也可多留意，隨2025年台灣GDP逐季走升，有利股市表現，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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統一投信表示，根據波斯頓諮詢公司(BCG)今年四月調查報告，尤其是AI滲透率較高的企業，其中有四成的領導者將加速AI投資計畫。因為AI可以透過整合企業行政流程、實施自動化管理，協助企業降低營運成本，即便是剛開始導入AI的企業，也有近六成的領導者表示將維持對AI的投入水準。

機器人產業方面，據花旗集團三月統計，預期全球2035年人形機器人的出貨量將達到1,300萬台，並高速成長至2050年的6.5億台，年複合增長率高達逾6成，2050年時，約每10個家庭就擁有一台人形機器人，相當於目前掃地機器人的普及率。

關鍵字： AI產業川普關稅戰機器人投資

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