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台新人壽「新益亮利」投資型保單　推出美元壽險年金雙平台

▲▼台新人壽新益亮利保單。（圖／台新人壽提供）

▲台新人壽「新益亮利」投資型保單，靈活掌握投資先機。（圖／台新人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面臨國際、政治和經濟動盪變化及難以預測風險，台新人壽建議民眾可透過投資型保險商品，享有保險保障以及長期穩健投資的雙重效益，一次規劃保障與資產，台新人壽「新益亮利」投資型保單全新推出以美元計價之壽險及年金雙平台，連結類全委「美國穏盈投資帳戶」，以穏健策略佈局打造靈活的投資組合，在充滿不確定性的金融環境中，資產逐步穏健成長。

投資型保單的優點在於費用架構透明、彈性繳費，加上投資人愈來愈重視風險管理，類全委投資帳戶透過專業團隊代為投資操作、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中脫穎而出。台新人壽「新益亮利」投資型保單，連結「美國穏盈投資帳戶」即是委由專家代操並以投資美國為主，可投資標的包含共同基金與ETF，投資於強勢主題ETF、聚焦主動式ETF掌握投資趨勢，並於空頭階段配置以避險為目的之反向型ETF為策略，可加強下檔風險管理，攻守兼備抗風險，創造投資先機，協助保戶實現人生各階段目標。

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考量保戶有被動收入需求，「美國穏盈投資帳戶」設計當投資帳戶淨值於資產撥回基準日達一定水準之上時，即有每月定期月撥回，另外，亦有設定不定期加碼撥回(投資帳戶的資產撥回機制來源可能為本金，且撥回率或撥回金額非固定)，「雙撥回」機制讓資金靈活運用並創造現金流。

此外，台新人壽「新益亮利」投資型保單有壽險與年金雙平台，彈性繳費，且保單僅收取第一年帳戶管理費，其中壽險平台提供壽險保障，包括身故或完全失能保險金及祝壽保險金的給付，而年金平台則提供年金給付，一次滿足保險保障、投資兩大需求。

台新人壽「新益亮利」投資型保單具備多重特色，不論是開始規劃退休的受薪族、身為家庭主要經濟來源、參與投資重視風險控管的三明治族、兼具人身保障規劃與資產防護需求的高資產族群，皆能協助民眾在變局中靈活布建投資與保障，享有專業團隊代操服務穏中求利，滿足保障家人、規劃自身退休生活，及未來資產傳承所需，安心迎接亮利人生。
 

關鍵字： 投資型保單台新人壽雙重效益專家代操靈活配置

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