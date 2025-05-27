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今年最後一場AI指標展　前進WAVE 2025搶攻AI應用媒合商機

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

▲WAVE 2025前身為AI Taiwan展會，去年現場即吸引許多AI從業人員及民眾參觀，盛況空前。

【企劃特輯】

隨著COMPUTEX 2025順利落幕，今年還有一場精彩可期的亞洲指標AI展「WAVE 2025（World AI Vision Exhibition）」將於7月31日至8月2日在台北世貿一館舉行。延續COMPUTEX的「AI Next」主題，可窺見未來最夯的應用皆圍繞AI，無論是對消費大眾展示以利提升企業知名度，亦或是產業鏈互相媒合商機，前進WAVE 2025展是品牌站上國際舞台的絕佳機會。主辦單位台北市電腦公會釋出首波參展廠商名單，其中包括神通資訊、意藍資訊、緯謙科技、凌群電腦等四家AI實力代表業者，率先透露展出重點，為WAVE 2025揭開序幕。

神通資訊：AI賦能金融場域，打造全智能代理人

神通資訊科技攜手神雲科技，打造一系列創新軟硬體解決方案，助力金融業和政府機關跨入全新AI時代。對外例如金融業培訓機器人、AI客服代理人與智慧櫃台，範疇涵蓋導覽、迎賓、商品介紹和即時互動等，大幅提升客戶體驗，增強品牌信任度；對內則有行政與人資AI助理，從法規到招聘全線智慧化。優質服務需要穩定的系統支援，MiTAC AI伺服器平台提供AMD Instinct™與NVIDIA MGX™兩大加速器，為金融業務場景中最嚴苛的AI和HPC工作負載，提供卓越的運算效能。

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

▲神通資訊打造一系列創新軟硬體解決方案，助力金融業和政府機關跨入全新AI時代。

凌群電腦：Systalker多模態智慧助理，AI Agent再進化

凌群電腦展出整合語音、文字、圖像技術的Systalker多模態智慧助理，擴展應用至三大領域，包括醫療陪伴AI，協助精神健康諮詢，溫柔理解用戶情緒；旅遊導覽AI，語音互動結合地圖、視覺辨識，即時推送美食景點；智慧企業助手，整合既有系統與文件資料，支援查詢、分析、任務導向執行，並採用HPE與Intel Gaudi AI Accelerator加速平台實現雲地整合。

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

▲凌群電腦去年展出智慧醫療運用，今年除了醫療陪伴AI，還有旅遊導覽AI及智慧企業助手。

意藍資訊：從知識管理到智慧治理，打通企業AI大腦

意藍資訊展出以三大服務模型佈局智慧治理與企業應用，包括自研的AI Search for KM，整合大語言模型與搜尋引擎，打造智慧知識工作平台，已獲GenAI Stars創新創業組銀獎；AI Model for City Governance，可客製化市政理解模型，助攻地方政府數位治理；OpView社群聲量平台，以生成式AI與語意分析技術即時掌握市場脈動，能即時觀測網路聲量、消費者情緒與輿情風向，協助企業全面掌握市場情報。

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

▲意藍資訊在2025智慧城市展的攤位展示自研服務，吸引民眾駐足聽講。

緯謙科技：雲地整合一站式AI上雲，加速製造醫療轉型

緯謙科技為緯創集團旗下子公司，擁有多項微軟與Oracle高等級雲服務認證。本次展出重點將聚焦「雲地串聯 × AI應用落地」策略，亮點包含雲遷移與客製化AI部署諮詢；智慧製造、智慧醫療、智慧零售三大場景應用；探索Agentic AI如何成為企業營運決策推進器等，從建置評估與架構規劃、雲端搬遷與託管服務、IT顧問諮詢與客製化開發，一條龍服務讓客戶一站滿足。

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

▲緯謙科技本次展出重點將聚焦「雲地串聯 × AI應用落地」策略，提供客戶雲遷移與客製化AI部署諮詢。

WAVE 2025涵蓋4大核心技術專區（AI核心與硬體、邊緣與雲端運算、語言模型、視覺辨識）與4大垂直應用展區（智慧製造、健康與生活、金融暨數位行銷、智慧移動），即日起開放企業參展報名，展會官網同步公布參展辦法與論壇活動資訊，網址：https://ai-wave.tw/，是COMPUTEX 2025落幕後唯一值得期待的AI盛會。

▲▼WAVE,展會,AI,科技,神通資訊,凌群電腦,意藍資訊,緯謙科技。（圖／業者提供）

關鍵字： WAVE展會AI科技神通資訊凌群電腦意藍資訊緯謙科技

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