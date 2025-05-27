富邦產險推出「家倍安心」　獨家保障涵蓋出院療養費用

▲富邦產險推出全新保險商品「家倍安心」專案，打造全方位家庭安全防護網。（圖／富邦產物提供）

記者巫彩蓮／台北報導

根據衛福部統計，台灣每年有超過6成的意外事故發生於家中，包含火災、廚房燙傷、浴室滑倒或地震等常發生之意外，加上高齡化與少子化趨勢，讓家庭難以負荷臨時性照顧需求。為讓家庭多一份保障、少一份擔憂，富邦產險搶先業界推出全新保險商品「家倍安心」專案，四口之家每人一天不到2元，讓同住家人都能享有住院及出院後療養保障。

富邦產險表示，現行意外險主要針對意外事故所產生的醫療費用進行補償，出院後的療養費用則不在保險賠付範疇內，而「家倍安心」專案納入現代家庭照護缺口，量身打造居家意外事故費用保險，除提供住院及出院後專業看護照顧費用補償外，也針對居家療養常見之花費如膳食費用、輔助器具、物理治療所復健等費用進行補償。此專案主打「一張保單保全家」，被保險人可一併替同住家人辦理投保，以一家四口投保方案ㄧ為例，四人保費僅2554元，平均每人一天不到2元，僅需負擔小額保費就能享有住院及出院後療養保障。

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居家意外風險無所不在，很可能帶來重大醫療支出，甚至需要長期復健影響後續生活品質，特別是意外事故發生後，所衍生之家庭成員短期看護、復健支持、術後飲食照顧等，也可能造成家庭緊急的經濟負擔，富邦產險建議民眾，可評估家中需求，替自己及家人挑選最適合的保險商品，以減輕可能因意外帶來的經濟負擔。

