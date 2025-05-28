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黃仁勳出遊處萬人空巷　年砸357萬美金元首級維安

輝達創辦人黃仁勳來台行程永遠滿檔，所到之處必定駐足向大眾打招呼或受訪，逢粉絲更是簽名、拍照來者不拒。

▲輝達創辦人黃仁勳來台行程永遠滿檔，所到之處必定駐足向大眾打招呼或受訪，逢粉絲更是簽名、拍照來者不拒。

圖文／鏡週刊

堪稱AI界霸主的輝達創辦人黃仁勳來台再次掀起「仁來瘋」！作風親民的黃仁勳，如今身價已經晉升新台幣3兆元，輝達也為他的維安一年砸下357萬美元維護人身安全，折合新台幣要價1億元。從他此行舉辦主題演講、出席Computex的維安陣仗來看，規格較總統可謂是有過之而無不及！

黃仁勳來台行程永遠滿檔，又主打一個親民路線，所到之處必定駐足向大眾打招呼或受訪，逢粉絲更是簽名、拍照來者不拒。然而台灣巷弄街道偏窄小，要讓黃仁勳與熱情人群保持安全距離實屬不易，因而讓外籍保鏢執勤壓力山大，這也是為什麼，黃仁勳此行念念不忘通化夜市的Fruit Lady，卻無法親自前往大快朵頤，就是為了安全考量。

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為維護AI教父安全，輝達近年維安支出激增。從輝達財報顯示2023年輝達黃仁勳的保安費用近70萬美元，但2024年，維安支出已突破250萬美元，超過蘋果執行長庫克的80萬美元，今年黃仁勳維安費用更飆漲至357萬美元，折合新台幣逾1億元，著實令人咋舌。

輝達講求專業分工，從圍繞著黃仁勳的維安工作布建便可知，以「兆元宴」來說，在黃仁勳到達餐廳前1～2小時，其中一批外籍保鑣率先抵達現場，將餐廳前、後門及側門都守緊，計算好出入動線以及安全距離，由另外一批保鑣護送黃仁勳本人搭乘的專車與隨行車輛抵達，出入都由高壯保鑣以身護主一路相隨。

由於「兆元宴」選在古早味餐廳舉辦，該餐廳外觀都是玻璃窗戶，為此，保鑣要求人群遠離窗戶，站在內場的保鑣更是緊跟黃仁勳，要讓外部視野無法一眼瞧見黃仁勳。據了解，黃仁勳此行來台，光是貼身隨扈就近50人，全數都是受過專業訓練、身形精實的上上之選。


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關鍵字： 鏡週刊黃仁勳

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