「地表最猛公司」輝達進駐北市科！「鄰居」華碩施崇棠坦言擔心1事

▲輝達前進北士科，華碩董事長施崇棠笑答「非常歡迎」，「但希望別來挖我們的人。」（示意圖／華碩提供）

圖文／CTWANT

PC品牌大廠華碩（3257）今（28）日舉行股東會，外界很關心輝達擬在北投士林設立新總部，距離華碩僅咫尺之遙，對此，董事長施崇棠笑答「非常歡迎」，「但希望別來挖我們的人。」此外，對於川普發起的關稅戰，施崇棠坦言，「川普是真的完全無法預測，我相信大家最近都會面對這個短期的陣痛。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布擴大布局台灣，在台北北投士林科技園區（北士科）設立新總部，距離華碩（ASUS）僅咫尺之遙，引發市場關注兩大科技巨頭是否上演人才爭奪戰。對此，施崇棠今日在股東會後受訪時笑著回應，「非常好，非常歡迎！大家可以非常緊密的合作，但我希望別來挖我們的人，因為他的（黃仁勳）的吸引力太大了。」

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華碩2016年推出第一台家用陪伴機器人Zenbo，談及是否將重新進軍機器人領域，施崇棠坦言，過去Zenbo投入甚深但「不夠聰明」，但因AI成熟度不夠，未能達成智慧互動期待，如今生成式AI與語言模型大幅提升，通用智慧（AGI）將成為可實現的應用框架，

對於人形機器人領域，施崇棠坦言，「現在很熱，華碩正在審慎評估這一波機器人熱潮。」他進一步表示，未來的人形機器人，不只是消費性產品，也有機會在工廠、服務業、智慧城市場景扮演「數位員工」，設計思維關鍵是「抓對參數與進攻節點」，不會急於重蹈過往失誤。

此外，對於川普的關稅大戰，「最近川普連 Apple 都砍了一刀，真的非常難預測，所以我相信大家短期都會面臨這種陣痛。」施崇棠強調，華碩已經想盡各種辦法放眼全球分散營運風險，如伺服器就直接在國外製造，但是其他產品則可以透過較為靈活的方式布局。

最後，他強調，華碩以設計思維與「擁抱現實」的文化，快速面對挑戰並做出最佳應對，「真正拚的是長期競爭力，我也是最看重的，華碩還在進化中。」

今天股東會，施崇棠致詞時回顧去年公司表現，2024年華碩集團合併營收達新台幣5871億元，年增22%，集團稅後淨利為342億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為314億元，年增97%，每股稅後盈餘42元。

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