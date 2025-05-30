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最「理性城市」買房3重點　15分鐘通勤圈成主戰場

▲▼ 新竹房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹科學園區為台灣科技產業重鎮，帶動新竹市房市需求強勁、價格穩健成長。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／綜合報導

新竹科學園區為台灣科技產業重鎮，帶動新竹市房市需求強勁、價格穩健成長，尤其是科學園區周邊地區，如好市多商圈周邊，因外來人口大量湧入與區域生活機能完善，已成為中高收入族群自住與投資的重要熱區。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店店東林信全表示：「新竹買盤約6成為科技買盤，大量工程師與外來專業人口進駐。科技從業者多為年輕新婚或小家庭，對住宅有穩定需求，尤以距離園區15分鐘內、擁有完善學區與生活機能的區段最受青睞。」

▲▼新竹好市多附近大樓。（圖／翻攝自Google Maps）

▲新竹好市多商圈周邊，因外來人口大量湧入，已成為中高收入族群自住與投資的重要熱區。（圖／業者提供）

被稱為「最理性城市」，在去年919後，買房回歸健康狀態，林信全觀察：「科技買盤主要挑選物件3重點，除了生活圈與工作地點15分鐘距離、社區管理要好外，還有特別重視教育資源。」

林信全說：「以新竹市來說，區域內建功國小、關埔國小、培英中學等教育資源齊備，也讓補教業發達，加上該區域擁有眾多的跨國科技公司和研發機構，因此可以吸引大量的專業人才和高薪工作者，這些都是房市需求的主要來源。」

目前區域小坪數15-30坪總價落在800～1500萬元，這些通常是單身或新婚夫妻的需求。2房中坪數30-50坪主力總價就落在1500萬元～3000萬元之間，其中3房、大坪數或是管理型透天，50坪以上物件總價落在3000萬元～5000萬元，甚至更高。這些通常是家庭型的住宅，受到高端族群青睞。

▲▼ 新竹房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹買盤中有超過6成為園區工程師，薪資水準較高，主要選擇買房的要件為距離、學區、社區管理。（圖／業者提供）

林信全指出，新竹買盤中有超過6成為園區工程師，薪資水準較高，但因市區房價快速上漲，自住買方多數會謹慎評估負擔能力，形成「一房千萬、兩房兩千萬、三房三千萬」的房市笑談。儘管如此，由於新竹購屋者多屬理性自住客，購屋動機明確，市場基調仍屬穩定。

目前，新竹科學園區是台灣科技發展的重要中心，未來隨著更多高科技產業的發展，尤其是半導體、AI、綠能等領域，該區域的發展潛力仍然很大。林信全說：「隨著科技需求的增長，新竹科學園區可能會進一步擴建或調整，68快速道路，從東到西不塞車落在20-25分鐘內可以抵達，對於需要通勤的族群來說，相對是一大優勢。」

▲▼ 新竹房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店店東林信全建議，若預算允許，購屋族可選擇科學園區周邊的較新建案，有較高的增值潛力。（圖／業者提供）

林信全建議：「若預算允許，可以考慮選擇科學園區內或周邊的較新建案，這些地方有較高的增值潛力，並且隨著交通與基礎設施的改善，未來的生活便利性會有很大提升。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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