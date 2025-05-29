電腦展展現台灣消費電子實力　亞馬遜全球開店助品牌拓展海外商機

▲亞馬遜全球開店成功賣家TRYX以新創品牌站穩腳步，透過精準數據驅動全球布局。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



在創新科技持續推動全球產業升級的浪潮下，消費性電子市場正呈現結構性成長趨勢，剛落幕的2025年COMPUTEX展會上，消費性電子產品成為矚目焦點。多家透過亞馬遜全球開店成功拓展海外市場的台灣品牌，包括固態硬碟品牌AGI、G.Skill、達多科技(DATOTEK)，以及電腦硬體配件品牌 Scythe Technology與 TRYX，皆展示最新產品與技術成果，彰顯台灣在創新研發與製造上的堅強競爭力。

根據市場研究機構Statista預測，全球消費性電子市場的線上銷售收入將於2024至2029年間穩定成長，預計2029年達到7341億美元歷史新高。

亞馬遜全球開店指出，台灣在精密製造、電子零組件及系統整合等領域具備成熟供應鏈與技術優勢，長期以來一直是全球消費性電子產業的重要推動力量。此類別賣家在亞馬遜上持續展現強勁表現。全球消費性電子與記憶體儲存領導品牌創見資訊(Transcend)於2024年第四季進駐亞馬遜，2025年第一季銷售年增率即達150%，並成功以小容量產品切入歐美市場缺口。專注於家用投影機市場的台灣新創品牌優映創新(Uvision)表現同樣亮眼，2024年亞馬遜上銷售年增率達80%，並順利通過Google TV授權審核。

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亞馬遜發布的2025全球消費電子趨勢報告中顯示，從去年起，消費電子技術領域在技術創新推動下經歷重大變革，其中以物聯網技術的廣泛應用與USB-C接口的標準化最為顯著。

物聯網技術已融合應用於居家安全、健康管理、辦公及娛樂等日常使用情境中，根據趨勢報告分析，穿戴式裝置於美、歐、日需求呈現顯著成長，而隨著聯網性能提升硬體性能，固態硬碟、路由器及顯示器周邊設備成為驅動高效辦公與智慧生活的關鍵裝置。

USB-C接口的普及則已促進全球消費者對其充電產品如行動電源、傳輸線與轉接頭便捷體驗的高需求，此現況加速賣家們推出新產品適應市場，確保產品能持續滿足消費者期望。

亞馬遜全球建議，隨著全球市場需求持續擴張，台灣業者應把握現有優勢，積極運用跨境電商機遇將產品推向國際，強化品牌國際布局，也為企業營運注入全新成長動能。