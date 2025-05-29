區域貿易回升、新興市場崛起加關稅寬限期需求　租船價格倍數漲

▲中小型貨櫃船租價較一年前提高約一倍。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

近期因區域貿易回升、新興市場崛起，加上關稅寬限期需求，租船市場中小型貨櫃船租價呈現倍數成長。擁有百年歷史的丹麥船舶經紀公司MB Shipbrokers統計資料顯示，目前貨櫃船一年期日租較去年同期提高一倍上下，二手船賣價也拉高。

國內船舶仲介商指出，目前租船市場能租到多數是中小型貨櫃船，因為大型與超大型貨櫃船的租約多數都是簽在10年左右，較短的約也要5-7年，有了長期租約，船舶租賃公司才會下單訂造船舶，而在市場臨時產生需求時，船公司租不到大型與超大型船，只能退求其次，租進中小型船替代，另臨時需求營運商也考慮風險，避免使用大型以上船隻。

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MB Shipbrokers統計顯示，去年4月3300-3600箱(20呎櫃)貨櫃船日租是22,500美元，今年4月已經升至48,000美元，升幅高達113%，4000-4500箱貨櫃船日租從27,625美元提升為54,000美元，升幅95.48%，5000-5300箱貨櫃船，日租則是從22,875美元升至55,250美元，升幅達80.87%。

市場需求提高是因美國關稅政策打亂供應鏈，讓區域內貿易回升；另西非、中東與拉丁美洲等新興市場崛起也是主因之一；近日中美關稅達成90天寬限期協議，許多原調離中美線的船隻正在運貨途中，一時調不回美國線，租進船隻做加班船是最快速的應對方式。

不過船舶仲介商指出，對於市場臨時需求，租船營運也是有風險的，尤其是川普政策搖擺，市場後續發展難測，過去疫情期間船舶租價飆升，船舶租賃公司紛紛訂出長租期，就有船公司高價租進的船舶，在後疫情時期運價回跌時，被迫付出高額賠償金解約。

英國的船舶租賃公司Global Ship Lease(GSL)在今年第一季度營業收入1.91億美元，年增6.3%; 歸屬於普通股股東的凈利潤達1.21億美元，年增35.2%，調整後EBITDA達1.323億美元，年增5.5%。截至目前，GSL的前瞻性合同覆蓋率已鎖定2025年93%的船期和2026年75%的船期，確保了未來營收的可預期性與穩定性。

GSL執行董事長George Youroukos在財報中指出：「儘管美中貿易政策仍具有不確定性，帶來一定的供應鏈干擾，但貨櫃船公司在重新組織網路以應對貨物流變化時，對中型及小型貨櫃船的需求依然強勁。」

他強調：「在當前複雜局勢下，靈活性與可選擇性變得尤為關鍵，我們的船型正契合這一趨勢。」