快訊／川普關稅遭法院封殺！美期指、美元大漲　黃金急跌

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受惠美國法院推翻川普關稅政策激勵，美股指期應聲走揚，道瓊工業期貨指數上漲1.09%、標準普爾500期貨指數上漲1.42%、那斯達克100期貨指數上漲1.72%；不過由於美國貿易法庭對川普關稅的裁定削弱避險買盤，美債下跌，市場憂貴金屬的避險吸引力遭削弱，現貨黃金下跌1%，報每盎司3254.16美元；美元兌日元升至146.02，創5月16日以來新高。

《美聯社》報導，紐約市國際貿易法院由3位法官組成審判小組裁定結果出爐，正式否決川普基於緊急法向其他國家課徵關稅的政策。

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川普在任內曾表示，美國與多國的貿易逆差已構成國家緊急狀況，因此總統有權依1977年制定的《國際經濟權力法》直接採取行動，包括課徵關稅。然而，原告方提出反駁，認為該法雖授權總統在緊急情況下對國際經濟事務採取措施，但並未賦予總統直接課徵關稅的權力。此外，原告還強調，貿易逆差問題已持續近半世紀，並不符合該法所定義的「國家緊急情況」。

根據美國法律，一般而言總統欲課徵關稅需經國會批准，但川普的決策引發廣泛爭議。自政策宣布以來，至少已有7項訴訟挑戰其合法性。此次裁決對川普的政策形成重大挫敗，並可能影響未來總統在經濟政策上的權力範疇。