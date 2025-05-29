陽明現金股利7.5元　川普對等關稅遭封殺視為正面消息

▲陽明海運董事長蔡豐明(左二)主持股東會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運今(29)日股東會通過配發現金股利7.5元，對於美國聯邦法院今日傳出美國聯邦法院裁定「川普對貿易逆差國家實施全面進口關稅的行為越權」，法院下令10日內需實施「永久禁令」，陽明高階表示應該是正面消息，但後續還要看川普對貿易法庭是否會上訴以及行政命令的約束力。

陽明今年啟動訂造13艘貨櫃船，7艘船隻加裝脫硫器與11艘船舶加裝AMP岸電系統計畫。公司董事長蔡豐明近日公開表示看好今年第二、第三季業績表現。

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陽明為優化綠色節能船隊，去年完成6艘船舶加裝脫硫設備(Exhaust Gas Cleaning System)及 9艘船舶加裝AMP岸電系統(Alternative Maritime Power System)，並配合船舶塢修進行船殼清潔及使用防污油漆，以節省油耗、提升船舶能效。今年預計7艘自有船舶加裝脫硫設備及11艘船舶加裝AMP岸電系統。

陽明113年合併營業收入為新台幣2,227億元，較112年合併營業收入新台幣1,406 億元，增加821億元，增幅58%。113年合併營業成本為新台幣1,451億元，較112年合併營業成本1,344億元，增加新台幣107億元，增幅8%，資產報酬率15.13%、權益報酬率20.83%純益率28.95%，每股盈餘(稅後)新台幣18.38元

未來公司將針對船齡逾20年之船舶汰舊換新並針對各型主力船型進行節能優化；同時緊密關注國際環保法規變化，穩健布建節能型雙燃料貨櫃船，響應本公司對環境永續與全球航運責任的承諾。

陽明今日亦完成陽明海運第21屆1席獨立董事補選作業，補陽明現任董事長蔡豐明留下的獨董遺缺，由淡江大學東南亞研究所碩士，光菱電子與享溫馨企業獨立董事蔡宗倫當選。