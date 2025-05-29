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MSCI季調生效外資賣超台股206億　提款國泰金逾10萬張砍最兇

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到MSCI指數季調生效影響，台股今（29）日尾盤由紅翻黑，盤後證交所公告外資賣超台股206.65億元，不過買賣超前十大個股出現「4金控大買、4金控提款」的現象，其中以國泰金（2882）遭提款逾10萬張殺最兇。

台北股市加權指數今日在MSCI半年度調整生效影響下，終場從上漲拉回至微幅下跌-0.05%，收跌10.42點，大盤收在21347.3點，單日成交量4607.36億元。

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今日外資賣超前10名個股，亦有4檔金控股入列，外資前十大賣超名單包括：國泰金（2882）砍10.01萬張、中信金（2891）砍7.85萬張、聯電（2303）砍5.85萬張、陽明（2609）賣超2.79萬張、萬海（2615）砍2.51萬張、中鋼（2002）砍2.47萬張、中租-KY（5871）砍1.36萬張、富邦金（2881）砍1.26萬張、合庫金（5880）砍1.12萬張。

至於買超前十大名單中，包括第一金（2892）、永豐金（2890）、新光金（2888）與凱基金（2883）皆上榜。

第一金今日獲外資買超5.34萬張，為買超最大個股；永豐金則以買超4.6萬張緊追在後，同屬金控股的新光金則獲外資買超2.57萬張，在外資對上市公司買超排名中居第6大，至於凱基金則獲外資買超敲進1.39萬張，排名第8。

此外，DRAM股南亞科（2408）今日同步獲外資買超3.63萬張居買超第3大，仁寶（2324）與台泥（1101）也因獲外資買超3.26萬張與3.25萬張名列第4、第5名。

老AI股英業達（2356）、緯創（3231）今日亦各獲外資買超1.48萬張與1.34萬張，在外資買超排名居第7、第9名，外資買超第10大為大聯大（3702），共買超1.26萬張。
 

關鍵字： 台股外資金控買超提款

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