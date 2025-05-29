萬海航運1.3萬箱新造船「照春輪」　命名暨公益捐贈活動

▲萬海新船命名儀式大合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(29)日上午於南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A19 照春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。命名典禮邀請美鷹家居集團大物流總監張慧芳女士擔任「WAN HAI A19 照春輪」的命名人，為新船獻上平安出航、豐盈滿載的圓滿祝福。新船將加入南美西岸航線營運。

「WAN HAI A19照春輪」是萬海航運與南韓三星重工船廠於2021年簽訂的13艘13,100箱(20呎櫃)系列船舶當中的第12艘，預計6月初交付，投入萬海航運亞洲－南美西岸航線營運。此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計。

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該系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘13,100箱級系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐款予南韓巨濟市地區兒福機構－金剛寺，協助其採購必要物資及翻修老舊設施，期盼藉此心意，為當地盡一份心力，「因為萬海，世界很近」。