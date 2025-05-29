永豐金有大事　突公告20：00證交所重大訊息

▲永豐金控。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所公告，永豐金（2890）將於29日晚間8點，於證交所召開重訊記者會，市場預料將宣布併購案。
這次重大訊息說明將由永豐金將由財務長許如玫、永豐金證券總經理張李章隆及財務管理處處長副總經理翁唯峻出席，說明永豐金控代永豐金證券公告董事會重要決議事項事宜。
▲永豐金控。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所公告，永豐金（2890）將於29日晚間8點，於證交所召開重訊記者會，市場預料將宣布併購案。
這次重大訊息說明將由永豐金將由財務長許如玫、永豐金證券總經理張李章隆及財務管理處處長副總經理翁唯峻出席，說明永豐金控代永豐金證券公告董事會重要決議事項事宜。
關鍵字： 永豐金 ﹑ 併購案 ﹑ 記者會 ﹑ 證交所 ﹑ 財務管理
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擁有逾41.65萬股民的台股高息ETF元大高息低波（00713）今（29）日配息開獎，每股配1.1元為近5季配息最低，預計6月20日除息，7月11日入帳。
2025-05-29 15:05
關稅與匯率變動影響整體經濟，統一（1216）董事長羅智先坦言，確實感受到消費者對未來的不確定性提升，整體市場信心明顯下降，消費者只能多準備一些糧草，並持續調整自身體質，「現在晚上都難以入眠，要關心另一邊（指美國）的新聞，醒來才發現國際局勢早已出現變化，像是匯率問題，什麼事都沒做，錢就蒸發了，真的不好受。」
2025-05-29 15:08
佳世達（2352）今日舉行股東會，董事長陳其宏及經營團隊下午也接受媒體聯訪，針對關稅問題，陳其宏說，由於政策一變再變，所以目前看起來不宜做太多臆測，只能靜觀其變，但預期最終關稅會落在10到20％之間，至於匯率部分，陳其宏則說，匯率問題來得又急又快，但佳世達大艦隊一直都有在匯率上做對沖來避險，所以影響比較沒大麼大，同時也會將美金持有部位降低，財務長洪秋金則補充，佳世達營收和成本上除美金外，還有很多使用其他如台幣、歐元等幣別來計價，因此單美元影響並不會那麼大，也會有一些自然的平衡。
2025-05-29 14:46
川普關稅遭美國法院封殺，日圓應聲走貶，台銀今（29）日掛出新台幣買日圓現鈔第一盤牌告價來到「0.2087」為近半個月來最甜，拿10萬台幣可多換5.3萬日圓。
2025-05-29 09:24
雖然美股4大指數全面下跌，但因輝達財報喜訊與美國法院封殺川普關稅，台股今（29日）以21531.29點開出，指數大漲173.57點，漲幅0.81％，隨後大漲逾240點站上21600點。
2025-05-29 09:04
受惠美國法院推翻川普關稅政策激勵，美股指期應聲走揚，道瓊工業期貨指數上漲1.09%、標準普爾500期貨指數上漲1.42%、那斯達克100期貨指數上漲1.72%。
2025-05-29 08:33
受到川普關稅遭到美國法院封殺效應影響，美元指數轉強站上100以上，主要貨幣日圓、瑞士法郎領跌下，新台幣匯率今（29）日開盤又見30元字頭。
2025-05-29 09:12
證交所公告，永豐金（2890）將於29日晚間8點，於證交所召開重訊記者會，市場預料將宣布併購案。
2025-05-29 19:06
央行金檢處副處長黃寶霞今（29）日在金融穩定報告發布說明會後指出，美國的關稅政策是目前金融穩定的最大變數。儘管關稅延緩至7月實施，但其高度不確定性已對我國企業、家庭與金融市場產生實質影響，緊盯壽險業承壓。
2025-05-29 18:32
壽險業不配息第1槍來了！因應新台幣強升，股債匯衝擊，中信金（2891）旗下壽險子公司台灣人壽今（29）日公告修正股利發放數為「零」，台壽指出，在董事會、金控核准後，今年就不配發股利，將股利留下來充實接軌所需資本。
2025-05-29 18:16
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