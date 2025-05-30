大膽入市！104檔債券ETF人數連3增　「非投等債、短債」受青睞

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

債市的「5 月崩盤」讓債券ETF今年來逆風不斷，不過面對債券ETF價格下跌至甜甜價，也催出逢低的買氣，根據集保中心公布至23日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續3周續增，增加了5573人，不過整體今年來還是減少12萬1657人，總受益人來到198萬37人，其中以非投等債與短債較受投資人青睞。

以近一周（ 5/19~5/23日）數字來看，已有過半數共56檔債券ETF受益人呈現增加，增加最多是元大美債20（00679B）的1630人，國泰20年美債（00687B）744人，與群益優選非投等債（00953B）492人。

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進一步觀察，雖然今年來債券ETF受益人數銳減，不過還是有35檔受益人數呈現成長，其中00953B增加25284人人氣最旺，人數增加前兩名也都是非投等債，前10名整體來看以非投等債與短債較受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊指出，金融市場動盪不安，債券ETF受到諸多利空衝擊，尤其以長天期美國公債與投資等級債影響較大，此因其存續期間較長，受利率波動影響較鉅所致。在此情況下，高票息與低存續期間的非投等債應為投資人較佳投資商品，在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

00953B經理人李忠泰指出，穆迪調降美國主權信評，且川普威脅要對歐盟課徵高額關稅，令市場投資氣氛再度轉弱，而川普稅改法案卡關，更引發市場對美國財政赤字擔憂，進一步推升美債殖利率上彈以及美元走弱，在此情況下，使得上週美國股、債、匯表現皆不理想。

雖然市場投資氣氛轉弱，但並未引起恐慌，資金偏向觀望，截至上週，美國非投等債仍連續第四週小幅淨流入，全年淨流入32億美金。展望後市，市場對於關稅與美國信評下調的影響亦可望告一段落，而聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而非投等債因其存續期間較短、殖利率較高、且基本面仍屬穩健下，預估其波動可望相對持穩，表現相對可期，配置價值極具吸引力。