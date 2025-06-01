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中國-西非為單位收益最高航線　MSC派2.4萬箱船航行

▲地中海航運一年內買進90多艘現成船。（圖／翻攝自MSC官網）

▲地中海航運派2.4萬箱最大型貨櫃船航行西非。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

中國-西非洲貨櫃定期航線，已成為目前全球單位收益最高的航線，業界龍頭地中海航運(MSC)近期將歐洲航線的部分2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船調駛西非。曾經在陽明、長榮任職的崴航國際董事長曾俊鵬指出，在4、50年前，台灣曾經有多家船公司經營西非航線，但目前已無定期航線航行，或許現在是重返西非的時刻。

曾俊鵬指出，早年我國與非洲許多國家都有邦交，但是我國會退出聯合國，與後來非洲多國改支持中國大陸有關，在我國與非洲各國陸續斷交後，海運業界在當地的政商關係不如以前，加上航程太遠、政治不穩定，原有經營西非、南非等航線的嘉聯航運、南泰海運、建恆海運等陸續退出，早年長榮曾經杜拜轉船經營西非航線，後來也退出。

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如今西非國家有足夠的貨量與深水碼頭，加上快速發展的經濟，才能吸引MSC安排全球最大型2.4萬箱貨櫃船航行。中國大陸透過一代一路積極開發西非市場，曾俊鵬透露，他曾經在搭往肯亞的航班上，發現旅客近九成都是大陸人，而西非部分國家原屬英國殖民地，有些國家是直接使用英文的。

根據Alphaliner發佈的最新數據顯示，今年年初到5月間，上海出口貨櫃運價指數(SCFI)整體下跌了46.4%，但非洲航線展現出強勁的抗跌能力。 尤其是前往西非拉哥斯的現貨市場運價僅下滑17.5%，遠優於同期上海至南美桑托斯航線73.9%的跌幅以及亞洲至北歐航線57.9%的下滑。

若按每海浬每箱運費收入計算，西非航線目前高居榜首，達到36.7美分，其次是南非航線的29.2美分，而傳統的亞洲—北歐「黃金航線」則僅剩8.7美分。 這一差距不僅反映出市場結構的變化，也揭示出船公司正在「重新發現非洲」。

MSC在非洲的快線服務，船隻彎靠中國、韓國與東南亞，連接到迦納、多哥、Cote象牙海岸和喀麥隆等西非重要港口。在首航儀式上，MSC表示安排2.4萬箱貨櫃船航行，創下最大型船舶彎靠西非紀錄，不僅是運營的升級，也是對非洲長期承諾的聲明，該公司旨在支援區域貿易擴張，加強互聯互通，併為經濟發展和當地社區福祉做出有意義的貢獻。

關鍵字： 中國-西非單位收益最高MSC2.4萬箱船

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