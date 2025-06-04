緯創緯穎搶進美國德州　子公司每月砸逾千萬租廠辦

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣科技大廠持續加碼美國投資，緯創（3231）、緯穎（6669）同步宣布子公司Wiwynn Technology砸逾千萬元月租費，取得美國德州Socorro市新廠房租賃權，承租47.6萬英呎廠辦。

依據最新公告，Wiwynn Technology Corporation以每平方英呎每月0.7875美元的租金計算，每月租金約為37.5萬美元（約新台幣1125萬元），整體使用權資產價值達4,102.48萬美元（約新台幣12.3億元）。租期自2025年6月16日起，至2036年9月15日止，為期逾11年。

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另一方面，鴻海於6月3日晚間公告，旗下子公司Foxconn Assembly LLC.與TDC Innerbelt NW 34 Partners, LLC.簽訂租賃合約，取得美國德州休士頓兩座廠房的使用權，總面積達60.16萬平方英呎，租期分別為122個月與124個月。合約總租金為5,655.38萬美元（約新台幣16.98億元），做為營運用途。市場普遍解讀，這項投資將用於擴充AI伺服器產線，以服務快速成長的北美雲端與資料中心需求。

事實上，鴻海在去年11月底就已代Foxconn Assembly LLC.公告，投資3,303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得德州哈里斯郡（Harris County）土地及廠房，持續深耕當地布局。根據年報，Foxconn Assembly LLC.總部即設於德州休士頓，可見鴻海長期耕耘德州市場的決心與策略規劃。

業界分析指出，隨著AI伺服器需求暴增，以及地緣政治推動供應鏈重組，台廠加快海外產能布局腳步。德州因地處中美交通要衝、擁有豐富土地與電力資源，且政策友善，被視為科技製造投資熱區，吸引包括鴻海、緯創、台積電等科技巨頭陸續進駐。